Bewolkte dagen leveren grootste pieken zonne-energie

Bewolkte dagen leveren stroompieken die twintig procent groter kunnen zijn dan bij een strakblauwe lucht. Dat blijkt uit een studie van WUR, Liander en andere partijen naar de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet.

Bij zonne-energie is er sprake van fluctuerende patronen: de zon schijnt niet ieder moment van de dag en de intensiteit verschilt sterk van plek tot plek. WUR analyseert samen met het KNMI en de Universiteit Utrecht onder meer welke effecten verschillende weertypes hebben op die fluctuaties. Inzicht in die pieken is weer van belang voor het veilig besturen van het elektriciteitsnet.

Uit het eerste deelonderzoek is duidelijk geworden dat niet alleen zeer zonnige dagen voor pieken zorgen in de opwek. Sterker nog; gedeeltelijke bewolking kan deze pieken versterken. Dit komt volgens onderzoeker Frank Kreuwel door de lichtreflectie op wolken: "Zonnepanelen wekken meer energie op als er meer licht op valt én als ze koeler zijn. Wolken zijn wit omdat ze veel licht reflecteren.

Op dagen met bijvoorbeeld cumulus (ook wel bekend als stapelwolken), zorgen de wolken ervoor dat er op sommige momenten extra licht op de panelen valt. Daarnaast zorgen de wolken ervoor dat de panelen af en toe in de schaduw liggen. Op een heldere dag kan een paneel wel 60°C worden. Als ze even kunnen afkoelen, zijn ze extra efficiënt als ze weer in de zon komen. En dan valt er ook nog eens extra licht op de panelen door reflecties van de wolk die net voorbij drijft. We hebben onderzocht dat dat voor een zonnepaneelsysteem van een typisch huis wel 22% kan schelen in de piek."

De inzichten zijn van belang om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de effecten van zon op het net. De meeste energie wordt opgewekt op heldere dagen, maar de hoogste pieken zijn juist op dagen mét bewolking.