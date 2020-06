Zonnecellen op vangrail: eerste praktijkproef afgerond

Als we alle vangrails van Nederland uitrusten met dunne-filmzonnecellen, kan er langs de wegen voor 35.000 1-persoons huishoudens aan stroom worden opgewekt. Dat blijkt uit metingen aan een proefopstelling waar de provincie Noord-Holland, TNO, Solliance Solar Research, Heijmans, Femtogrid en de Hogeschool van Amsterdam een jaar lang aan hebben getest en gemeten.

De proefopstelling met flexibele zonnefolie op 72 meter dubbele vangrail heeft een jaar lang gedraaid langs de N194 bij Heerhugowaard. In die tijd is de opstelling goed blijven functioneren onder verschillende weersomstandigheden. Er is geen sprake geweest van vochtindringing of defecten. De opstelling leverde met 1.200 kilowattuur (kWh) per jaar wel minder energie dan verwacht (1.800 kWh/jaar). Ook had de beschermende afdekkap meer invloed op de opbrengst dan verwacht.

Er zijn tijdens de proef flexibele dunnefilmzonnecellen gebruikt aangezien zonnepanelen te stijf zijn en gevaarlijk bij aanrijdingen. Types van verschillende producenten zijn ingezet om vast te kunnen stellen of ze goed blijven functioneren in uiteenlopende situaties. En dat is het geval geweest. In een jaar tijd zijn de invloeden van alle seizoenen en weersomstandigheden gemeten. Voor duurzame productie van elektriciteit moeten de cellen, de elektronica en de aansluitingen goed zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf, waaronder hitte, kou, zon, regen en andere factoren. Het ontwerp is een zorgvuldige afweging tussen veiligheidseisen, energie-opbrengst, kosten en esthetiek.

Doorontwikkeling

Voor de doorontwikkeling zijn verbeteringen nodig van componenten, met name de beschermende afdekkap. Ook het energietransport naar de netaansluiting is van belang vanwege de lengte van de opstelling. ‘Om met een geïntegreerd systeem rendabel en duurzaam energie te kunnen opwekken, moeten de kosten verder omlaag', schrijven de partners. ‘Bij het herontwerp moeten daarom ook de installatiekosten, vaak de grootste kostenpost van een zonnesysteem, veel aandacht krijgen.'

Onderzoekspartners

De onderzoekspartners ontwikkelden samen de E-cover met zonnefolie en het systeem erachter. Provincie Noord-Holland, TNO en Solliance Solar Research werkten aan de ontwikkeling van deze toepassing van zonnefolie, het ontwerp van de E-cover en de monitoring, Heijmans ontwikkelde mede de E-cover en heeft de installatie op de locatie verzorgd en Femtogrid leverde de elektrische apparatuur. Aan de proef hebben ook studenten van de Hogeschool van Amsterdam meegedaan.