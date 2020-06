Markt 'motion control' daalt in 2020 met 7,5 procent

De wereldmarkt voor motion control neemt als het gaat om verkopen af met 7,5 procent. Herstel komt in 2021 maar neemt weer af in 2023. Dat zegt het Engelse Interact Analysis in een update van hun marktrapport dat eind vorig jaar is verschenen.

De CNC-markt krijgt het dit jaar serieus voor de kiezen met een daling van 24,7 procent. Dat komt vooral door hun positie de lucht- en ruimtevaart en de automobielsector, die hard zijn geraakt door de coronapandemie. De generieke motion control-markt voor servodrives en servomotoren heeft het minder zwaar. Deels komt dat door het brede toepassing in uiteenlopende sectoren. Zo daalt de vraag naar voedingsmiddelen eigenlijk nooit, ook in situaties als de huidige wereldwijde schokken". Interact verwacht dat de verkoop aan generieke motion aan de voedingssector dit jaar met slechts 0,85 procent.

Belangrijke markten

De markt voor verpakkingen en daarmee verpakkingsmachines is sterk verbonden met de voedsel- en drankenindustrie. De verwachting is dat een eventuele daling van de markt ten opzicht van vorig jaar hoogstens beperkt zal zijn. Voor de logistieke markt verwacht Interact wel een daling maar zou het herstel al einde volgend jaar weer moeten beginnen. De halfgeleider- en elektronicamachinemarkt kent historisch gezien pieken en dalen met machines die duur zijn, ruim van tevoren besteld en snel verouderd zijn. de analisten voorzien voor dit jaar een groei van 1,7 procent, gevolgd door een aanzienlijke groei in de komende vijf jaar.

Gereedschapmachines

De CNC-markt is sterk afhankelijk van de gereedschapmachinebouw, die zwaar getroffen. Interact voorspelt dat de wereldwijde gereedschapsmachine-industrie in 2020 bijna 30 procent zal instorten. De onderzoekers voegen daaraan toe dat weinig van de grote gereedschapmachine-producerende regio's in de komende vijf jaar in de buurt van het niveau van 2019 zullen komen.