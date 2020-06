Elektrisch 'neus-apparaat' detecteert bommen en virussen op geur

Airbus is van plan een 'elektronisch neus-apparaat’ te testen dat biologische cellen gebruikt om bommen en virussen detecteren op hun geur. De kwalvormige sensoren zijn ontwikkeld door Koniku, een startup in Silicon Valley die zich specialiseert in de combinatie biologie-silicium. Als het goed is worden de eerste ‘kunstneuzen’ later dit jaar al in verschillende luchthavenscreeningtunnels ingezet.

Het apparaat van Konikore bootst de kleine receptoren na die zich in enkele van de krachtigste neuzen van de planeet bevinden, zoals de hond, die drugs en kanker kan ruiken en Afrikaanse buidelratten, die worden ingezet bij de jacht op bommen.

In het midden van de Konikore bevindt zich een levende biologische chip die de lucht 'ruikt'. De technologie maakt gebruik van siliciumprocessors die worden ondersteund door levende cellen. "We hebben een technologie ontwikkeld die geur kan detecteren - het apparaat ademt de lucht in, en het vertelt je in wezen wat er in de lucht zit", vertelde Koniku-oprichter Oshiorenoya Agabi aan de Financial Times. "Wat we doen is dat we biologische cellen nemen, ofwel Hek-cellen of astrocyten - hersencellen - en we modificeren ze genetisch om reukreceptoren te krijgen."

In het licht van de Covid-19-pandemie onderzoeken de bedrijven ook manieren om biologische gevaren zoals besmettelijke virussen te detecteren. Koniku heeft al snuffelaars die tekenen van kanker kunnen detecteren. "Je wordt ‘s ochtends wakker, je ademt op ons apparaat ... en we analyseren je gezondheidstoestand. Dat is een van onze grote dromen", aldus Agabi.

Apparaten die reizigers kunnen testen op sporen van gevaarlijke chemicaliën, hebben tot nu toe zeer beperkt succes gehad. Toch heeft Airbus blijkbaar vertrouwen in het relatief kleine bedrijf (20 werknemers). Airbus werkt sinds 2017 samen met Koniku en zegt dat ze van plan zijn ‘een baanbrekende, end-to-end beveiligingsoplossing' te creëren. Daarbij combineren ze de expertise van Airbus op het gebied van sensorintegratie en beveiligingsactiviteiten op de grond en aan boord in de luchtvaart- en defensie-industrie, met die van Koniku op het gebied van biotechnologie voor geautomatiseerde en schaalbare vluchtige detectie van organische verbindingen.