Open-source beademingsapparaat kan nog deze week in productie (video)

FreeBreathing en het Radboudumc hebben een goedkoop en eenvoudig te bouwen open-source beademingsapparaat ontwikkeld. De VentilatorPal en de professionele variant, de VentilatorPal Pro zijn met succes getest in het TechMed Centre van de UT. De productie kan nog deze week van start.

De technische kennis komt van de engineers van FreeBreathing en Hugo Touw, intensivist van het Radboudumc, heeft geadviseerd over de basale beademingseisen waaraan beademingsapparatuur moet voldoen voor IC-gebruik.

Snel inzetbaar en betaalbaar

De VentilatorPal is ontworpen door de open source community, zonder dat er concessies zijn gedaan aan de kwaliteit. Een unit kan snel en gemakkelijk worden gebouwd door iedereen met basisgereedschap en technische vaardigheden en is eenvoudig in gebruik. Het apparaat kost 370 euro per unit.

"VentilatorPal is beschikbaar voor individuen, overheden en medische professionals in de ontwikkelde en de ontwikkelingswereld", zegt initiatiefnemer Stefan Dorssers van Stogger.

Hoe het werkt

De ventilator automatiseert de handmatige beademingsapparaten die vaak in medische instellingen gebruikt wordt en biedt twee interfaces voor gebruiksgemak. De eerste is een fysieke interface waarmee medische professionals drie cruciale instellingen kunnen bepalen, namelijk Tidal Volume (TV), Inhale / Exhale ratio (I / E) en Respiratory Rate (RR).

Daarnaast is er een eenvoudige en intuïtieve telefoon-app (momenteel alleen voor Android) die toegang biedt tot aanvullende instellingen. Hiermee moet niet-medisch personeel het apparaat ook eenvoudig kunnen gebruiken.

Buitenland

Nu de hoogste nood op de IC's in Nederland afvlakt, komt de vraag naar de VentilatorPAL Pro vooral uit landen die momenteel kampen met een grote toestroom van Covid-19 patiënten. Het gaat om onder andere Brazilië, Roemenië, Indonesië, India, Verenigde Staten en de nodige landen in Afrika en Zuid-Amerika. VentilatorPal Pro kan ingezet worden tijdens de eerste 4 á 5 dagen dat een patiënt in het ziekenhuis ligt. De gemiddelde IC-opname van 23 dagen wordt daarmee verkort en geeft in theorie een verlichting van 15 tot 20 % op de IC-capaciteit.