IIOT: effectief, maar complex

Hoe ver is IIoT al doorgedrongen in Nederlandse industriesector? En welke bedrijfsresultaten worden geassocieerd met de implementatie van IIoT? Om hier antwoorden op te krijgen, liet reichelt elektronik een onderzoek uitvoeren onder 250 techbeslissers in de Nederlandse industriesector.

Uit het onderzoek door OnePoll concludeert de distributeur voor elektronica en IT-technologie dat driekwart van de Nederlandse bedrijven gebruikmaakt van IIoT-systemen. 77 procent van de ondervraagde techbeslissers gaf aan dat hun bedrijf machines en apparaten met elkaar verbindt via en met het internet.

Van de bedrijven die geen IIoT-systemen gebruiken, geeft 49% aan dat de aankoop van een IIoT-systeem voorlopig ook niet in de plannen voorkomt. 28 procent is geïnteresseerd in de implementatie van IIoT in de komende twaalf maanden. 23% heeft nog geen beslissing genomen.

Waarom bedrijven nog geen gebruikmaken van IIoT-oplossingen? 40 procent geeft aan dat er binnen het bedrijf weinig prioriteit wordt gegeven aan de verbinding tussen apparaten via en met het internet. Minder vaak genoemde redenen zijn financiële redenen (30%), het gebrek aan kennis voor implementatie en onderhoud (19%) en zorgen over de IT-beveiliging en gegevensbescherming (16%).

Positieve bedrijfsresultaten, geplande uitbreiding

De ondervraagde bedrijven die al werken met IIoT-systemen zijn over het algemeen zeer tevreden met de positieve effecten van deze transformatie. 90 procent van de respondenten zegt dat aan hun verwachtingen is voldaan. Het grootste zakelijke voordeel ligt volgens hen in de optimalisatie van de operationele processen. Respondenten noemen het vaakst verhoogde proceseffectiviteit (44%), verbeterde productkwaliteit (43%) en verbeterde logistiek (43%). Daarnaast maken IIoT-systemen het werk gemakkelijker, bijvoorbeeld in de verwerkingscapaciteit (41%) en in onderhoud en reparatie (37%). Ook kunnen ze door de technologie nieuwe markten betreden (31%).

Uitbreiden

87% van de bedrijven die gebruikmaken van IIoT-systemen is bovendien van plan om hun bestaande technologie de komende twaalf maanden uit te breiden. 9 procent is dit voorlopig niet van plan.

Negatief: kosten en complexiteit

Er zijn ook negatieve effecten te merken aan de IIoT-implementatie. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt de aanschafkosten hoog (56%) of geeft aan dat de bedrijfsprocessen complexer worden (54%). Verder wordt de inspanning die het kost om alle apparaten met elkaar te verbinden, gezien als een negatief gevolg van IIoT (45%). Ook worden IT-netwerken complexer door het toenemende aantal netwerkapparaten. 46% van de bedrijven kampt met een gebrek aan kennis over implementatie, onderhoud en monitoring en de IT-beveiliging wordt gezien als grote uitdaging (42%).

Cloud

90 procent van de Nederlandse industriebedrijven met een IIoT-systeem slaat de vergaarde data op in de cloud. Daarvoor wordt het meest gebruikgemaakt van mobiele communicatiesystemen zoals 4G en HSPA (66%), bekabelde netwerken (63%) en wifi (63%). 8%van de ondervraagden is tegen de cloud. De belangrijkste redenen die daarvoor zijn genoemd, zijn de zorgen over gegevensbescherming (44%) en dat er simpelweg geen directe noodzaak is (31%).