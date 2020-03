Impact gereedschapsmachines op dagelijks leven nu te beleven in Japans museum

Yamazaki Mazak heeft het bedrijf een museum geopend waar de impact van gereedschapsmachines op het dagelijks leven wordt gevierd. Het staat in Minokamo (Japan) en toont 'de intrinsieke link tussen de geschiedenis van Mazak en de evolutie van de technologie'.

'Bezoekers worden meegenomen van gereedschappen uit de 18e eeuw naar de moderne tijd van connectiviteit en automatisering', aldus Mazak . 'Ze zien ook een automatische productielijn die innovatieve IoT-technologie gebruikt om machineonderdelen te produceren voor het gebruik in productieprocessen. Het is een herinnering aan hoe ver de technologie is gevorderd en bedoeld als inspiratie voor de volgende generatie ingenieurs en industriële beslissers.

Het museum benadrukt de status van gereedschapsmachines als ‘moeder van alle machines' die de onderdelen produceren die nodig zijn om vitale apparatuur operationeel te houden in zeer belangrijke industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaart, medische en automobielsector.

Het museum toont verschillende traditionele machines in werkende staat alsook producten die een cruciale rol spelen bij de productie van bijvoorbeeld auto's, vliegtuigen en een stoomtrein. Deze machines en onderdelen zijn zorgvuldig gerestaureerd in samenwerking met fabrikanten van over de hele wereld en bieden inzicht in het erfgoed van een breed scala van industrieën. Het museum toont ook de integrale bijdrage die gereedschapsmachines hebben geleverd aan voortdurende innovatie en technologische vooruitgang binnen deze sectoren. Bovendien beschikt het museum over een educatieve hoek waar kinderen genieten van hands-on leren en meer ontdekken over de technologie.

Elf meter ondergronds



Het museum bevindt zich elf meter onder de grond in een gerenoveerde assemblagefabriek voor Mazak-lasersnijmachines en gebruikt geothermische energie om de interne temperatuur te regelen. Als gevolg hiervan is het elektrische verbruik dat nodig is om het museum te verwarmen en te koelen veel minder dan dat van een bovengrondse faciliteit van vergelijkbare grootte.

"Gereedschapsmachines bieden absoluut essentiële ondersteuning voor de productie wereldwijd, wat betekent dat ze ook van vitaal belang zijn voor de dagelijkse werking van het leven", zegt Richard Smith, Managing Director van de Europese Groep bij Yamazaki Mazak Europe. "Het Yamazaki Mazak Museum voor gereedschapsmachines is een passend eerbetoon aan de enorme bijdrage van deze‘ moeder van alle machines 'aan de technologische vooruitgang en hun impact op de samenleving als geheel.

"Aangezien deze machines voornamelijk worden gebruikt voor industriële productie in fabrieken, is het grote publiek mogelijk niet op de hoogte van hun bestaan en wijdverbreid gebruik. Via dit unieke museum, geopend om ons 100-jarig jubileum te vieren, hopen we het belang van gereedschapsmachines voor de volgende generatie te laten zien en hoe Mazak een integraal onderdeel is geweest van de voortdurende ontwikkeling van de achterliggende technologie."