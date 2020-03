Powered by Corona: van smartphones naar mondkapjes in een week

De Chinese fabrikant van smartphones BYD heeft zich na de Coronuitbraak in twee weken tijd omgevormd tot fabrikant van mondkapjes en desinfecterende handgels. Het bedrijf claimt nu de grootste producent van mondkapjes ter wereld te zijn en kan per dag 5 miljoen maskers en 300.000 flessen ontsmettingsmiddelen produceren.

BYD begon zijn transformatie omdat het zelf niet snel genoeg maskermateriaal kon krijgen. ‘Daarom gingen wij over tot het maken van onze eigen machines. BYD kan nu meer dan een dozijn van deze machines per dag maken', zo vermeldt de website.

Eind januari begon BYD te assisteren bij de productie van maskers en desinfectiegels om de groeiende Covid-19-uitbraak aan te pakken. Er werd een taskforce aangesteld door BYD-president Wang Chuanfu, bestaande uit managers van verschillende bedrijfsdivisies en meer dan 3000 ingenieurs die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, verwerking en andere rollen.

De werkgroep had in minder dan twee weken het werk voltooid dat normaal gesproken twee maanden in beslag neemt. Het team volbracht het R&D-traject en ontwikkelde het productieproces van apparatuur voor de productie van maskers binnen zeven dagen, terwijl het op de markt normaal gesproken 15 tot 30 dagen zou duren om een masker-machine volledig te vervaardigen. De R&D van handdesinfecterende middelen van medische kwaliteit werd tegelijkertijd en nog een dag sneller afgerond.

Op 8 februari begonnen de nieuw gebouwde productielijnen in een van de industriële parken van BYD in Shenzhen met de productie. Het was daarbij een voordeel dat het bedrijf al smartphones maakte. Dit gebeurt in cleanrooms, dus steriele omgevingen, die ook voor maskerproductie vereist zijn, had het bedrijf al.

"Een productielijn voor hoogwaardige gezichtsmaskers bevat ongeveer 1300 onderdelen voor verschillende tandwielen, kettingen en rollen, waarvan we 90% zelf hebben gemaakt ", zegt Sherry Li, directeur-generaal van het presidentschap van BYD.

BYD heeft al sinds de oprichting een gespecialiseerd team dat zich bezig houdt met de R&D en productie van complexe productielijnen en apparatuur, zoals elektronica, batterijen en elektrische auto's. Zo beschikken de eigen werkplaatsen over een scala aan nauwkeurige apparatuur. Deze verzameling hardware heeft het, samen met de professionele en technische mankracht, mogelijk gemaakt om deze snlle switch te maken.