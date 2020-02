Eerste 2 GW offshore netaansluiting in de maak

Meer over

In 2030 moet 40% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. Tennet realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast reeds geplande acht 0,7 GigaWatt (GW) wisselstroomnetaansluitingen zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee offshore netaansluitingen van 2GW komen. Hiervoor zijn een nieuw platformontwerp en een nieuw HVDC-systeem nodig, dat Tennet met een aantal leveranciers ontwikkelt.

In IJmuiden Ver komen windparken te staan met een totaal vermogen van 4 GW. Met het nieuwe 2GW-aansluitconcept wil Tennet de schaalgrootte van het gebied optimaal gebruiken. Dit sluit aan bij de wens van de offshore windindustrie voor grotere windparken. Tennet realiseert hiervoor twee netaansluitingen van elk 2 GW: Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Beta. Door de grote afstand naar de kust en de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver biedt een 2 GW HVDC-oplossing op basis van 525 kilovolt de meeste kostenvoordelen. Door is slechts één kabelsysteem per 2 GW te gebruiken, blijft de impact op het milieu en de omgeving beperkt.



Tennet heeft al ervaring met offshore HVDC-netaansluitingen in Duitsland, evenals met interconnectoren. Het hoge spanningsniveau van 525 kV gebruikt Tennet ook voor de nieuwe internationale offshore verbinding tussen Duitsland en Noorwegen, NordLink. Vanaf 2029 zal het bedrijf in Duitsland in ieder geval vier 2 GW offshore netaansluitingsprojecten realiseren.



Om het systeem te realiseren is Tennet de ontwerpfase, op basis van een innovatie partnerschap, gestart met vijf HVDC leveranciers:

ABB Power Grids (Zweden),

GE Renewable Energy's Grid Solutions (Nederland),

Consortium Global Energy Interconnection Research Institute & C-Eepri Electric Power Engineering (China),

Siemens (Duitsland) en

Xian Electric Engineering (China).



Deze leveranciers zullen de innovatieve 2 GW 525 kV HVDC-oplossing ontwikkelen. Specifieke informatie hierover verstrekken zij aan Iv-Offshore&Energy dat de Front-End Engineering Design studie uitvoert. Op basis hiervan komt er een gestandaardiseerd platformontwerp voor alle HVDC-oplossingen.