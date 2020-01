Auto van afval glimt je tegemoet

TU/ecomotive heeft het design van haar zesde wagen gepresenteerd, Luca. Het is de opvolger van 'de eerste circulaire auto ter wereld', met een sportiever ontwerp. De auto moet een bijdrage leveren aan het verminderen van plastic afval en bestaat grotendeels uit gerecycled afval.

De twintig studenten van TU/ecomotive werkten onder andere samen met een Israëlische start-up die huisafval verwerkt tot zogenaamd ubq-materiaal. Hiermee werd de helft van de carrosserie gemaakt. De andere helft bestaat uit gerecycled polypropyleen. Verder gebruikt het team gerecyclede Pet-flessen voor de sandwich-structuur en het vlas-materiaal (dat ze ook bij de eerdere auto's gebruikten) voor de rest van de monocoque.



De auto zal twee volledig elektrische 'in-wheel' motoren krijgen in de achterwielen, om verliezen in de aandrijflijn te voorkomn. Hiermee wordt een batterij-naar-wiel efficiëntie bereikt van 92 procent, waar dit in een elektrische auto normaal zo'n 70 procent is en in een auto op benzine zelfs maar 16 procent. De auto zal rond de vierhonderd kilo wegen, wat veel lichter is dan de gemiddelde auto. Daarmee rijdt de auto meteen ook zuiniger. De komende tijd gaat het team verder met de bouw van de auto, en willen ze deze ook geschikt maken om legaal de weg op te maken. De auto moet uiteindelijk in juni 2020 klaar zijn.