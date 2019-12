Esa start met het opruimen van de ruimte

Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat werk maken van het opruimen van de ruimte. De eerste opdracht is gegeven aan ClearSpace, een spin-off van de TU in Lausanne, dat een verouderde payload-adapter zal verwijderen die ooit deel uitmaakte van de Vega-payloadraket. De werkzaamheden starten begin 2020. De verwijdering van de Vespa is gepland voor 2025. Het budget bedraagt 100 miljoen euro.

Clearspaces plan? ‘Find. Capture. Remove. Repeat'. En vooral dat eerste is nog niet zo gemakkelijk. De 100 kilo zware Vespa, die zo'n 650 tot 800 kilometer boven de aarde vliegt, heeft geen GPS, sensoren, of andere middelen die zijn locatie prijs kunnen geven. Daarom moet de CleanSpace 1-chaser de Vespa identificeren door het object te beoordelen met zijn eigen sensoren. Aangezien de chaser niet altijd zichtbaar is vanaf het operatie centrum, moet hij deze missie deels autonoom uitvoeren.





De grijper heeft de Vespa hier al vast



Als de Vespa eenmaal is gevonden, grijpt de chaser hem. Ook in dit grijpmechanisme zitten jaren van engineering. Omdat de Vespa volledig onbestuurbaar is, zal hij niet ‘meewerken'. "Het is of je een auto probeert te grijpen die over de kop slaat op de snelweg", vergelijkt Luc Pidguet, de oprichter van ClearSpace.



De derde stap is het eenvoudigst: de Vespa wordt meegenomen de dampkring in, waar hij zal verbranden.

34.999 gevaarlijke objecten



Het project is op touw gezet omdat de ruimte teveel verrommelt. Naast de 2000 werkende satellieten die momenteel om onze planeet draaien, zijn er meer dan 3000 verlaten. Esa schat dat er al 34.000 objecten van 10 cm en meer rondzwerven en dit aantal neemt snel toe. Deze rommel veroorzaakt risico's voor de ruimtevaart. Als de niet meer gebruikte satellieten verslijten, exploderen of tegen andere objecten botsen, breken ze in kleinere stukjes van alle soorten en maten, waarvan vele een diameter van minder dan 10 cm hebben en niet detecteerbaar zijn vanaf de aarde. Deze projectielen schieten met 28.000 km / u rond en vormen een duidelijk en aanwezig gevaar voor ruimtevaartuigen. Afhankelijk van hun afstand en traject kan het eeuwen duren voordat deze objecten zelfstandig (of helemaal niet) draaien. En met plannen om in de komende 5 jaar duizenden satellieten te lanceren - de meeste onderdeel van netwerkconstellaties - is het zaak om eerst eens puin te ruimen.