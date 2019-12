Zelf-groeiende robot biedt kansen voor automatisch onderhoud fabrieken (video)

Aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is een robot ontwikkeld die is ontworpen om die ‘groeit’ door een kettingachtig aanhangsel dat zich kan verlengen. De robot biedt onder andere kansen voor automatisch onderhoud in fabrieken.

Het aanhangsel is flexibel genoeg om in elke gewenste configuratie te draaien, maar toch stijf genoeg om zware lasten te dragen of koppel toe te passen om onderdelen in krappe ruimtes te assembleren. Wanneer de taak is voltooid, kan de robot het aanhangsel intrekken en weer uitschuiven, in een andere lengte en vorm, om de volgende taak uit te voeren. Het ontwerp is geïnspireerd op de manier waarop planten groeien.



Het aanhangsel bestaat uit een reeks verbonden plastic schakels, die zijn gemaakt met een 3D-printer. De onderzoekers kunnen de robot programmeren om bepaalde eenheden samen te vergrendelen terwijl andere niet vergrendeld zijn, om specifieke vormen te vormen of om in bepaalde richtingen te 'groeien'. 'Hij kan op verschillende plaatsen worden vergrendeld om op verschillende manieren gekromd te worden, en hij kan een breed scala aan bewegingen hebben', vertelt Tongxi Yan, een van de onderzoekers.



De onderzoekers presenteerden deze week de robot op de IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) in Macau. Ze stelden zich voor dat er grijpers, camera's en andere sensoren op de versnellingsbak van de robot konden worden gemonteerd, zodat deze bijvoorbeeld door het voortstuwingssysteem van een vliegtuig kan slingeren om een losse schroef vast te draaien.