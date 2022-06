FME overhandigt Industrieagenda 2022-2024 aan minister Adriaansens

FME-voorzitter Theo Henrar heeft de FME Industrieagenda maandag vanaf de Hannover Messe digitaal overhandigd aan Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. "In deze agenda verwoord FME hoe we van Nederland een weerbare competitieve en internationaal verbonden industrie kunnen maken, die zorgt voor een brede welvaart en welzijn."

Om maatschappelijke problemen, zoals de stikstofcrisis, het tekort aan personeel in de zorg en klimaatverandering, structureel aan te pakken, is volgens de brancheorganisatie een breed gedragen meerjarig industriebeleid nodig. 'Technologische innovaties dragen immers bij aan het oplossen van deze mondiale problemen. Ongewenste economische afhankelijkheden zorgen ervoor dat we kwetsbaar zijn voor verstoringen in internationale waardeketens. De pandemie en de oorlog in de Oekraïne hebben dit laten zien. Daarom is industriepolitiek nu nodig. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in heel Europa.'

Industrieagenda 2022-2024

Om hieraan een bijdrage te leveren, heeft FME een Industrieagenda 2022-2024 opgesteld. Henrar: "Onze ambitie is helder: Nederland moet koploper worden in de digitalisering en verduurzaming van de industrie. Dit is ook nodig om in de toekomst mondiaal concurrerend te zijn en om onze Europese strategische autonomie te versterken, waardoor onze waardeketens minder kwetsbaar worden. Als we nu niet investeren in technologische industrie van morgen en overmorgen, dan dreigen we op onoverbrugbare achterstanden te komen ten opzichte van onze concurrenten."