Wipo: 'China aan kop in schone waterstofbrandstofcel-technologieën voor transport'

Innovatie in transportgerelateerde waterstofbrandstofceltechnologie heeft sinds 2016 een hoge vlucht genomen, waarbij China, Japan en Duitsland de belangrijkste bronnen zijn voor octrooiaanvragen voor de technologie die voertuigen kan aandrijven zonder emissies te veroorzaken die bijdragen aan de wereldwijde klimaatverandering, zo stelt de World Intellectual Property Organization (Wipo) op basis van een recent rapport.

De wereldwijde transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle directe koolstofdioxide. Maar de snelle recente acceptatie van elektrische voertuigen en andere indicatoren illustreren dat consumenten klaar zijn om technologische vooruitgang te accepteren die klimaatverandering tegengaat, stelt het Patent Landscape Report - Hydrogen fuel cells in transportation. Een belangrijk groeigebied in groene tech-innovatie zijn brandstofcellen die waterstof en zuurstof omzetten in elektriciteit om voertuigen aan te drijven, waarbij alleen water en warmte worden uitgestoten.

China aan kop



Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal octrooiaanvragen in de waterstofbrandstofcelsector met 23,4%. In 2020 waren innovators in China de grootste indieners met 7.261 aanvragen, of 69% van het totaal, gevolgd door Japan (1.186 aanvragen, 11,3% van het totaal), Duitsland (646, 6,2%), Republiek Korea (583, 5,6%) en de Verenigde Staten (403, 3,8%).

Uit het rapport: