RTP Elektrotechniek sluit aan bij Hoppenbrouwers Techniek

Installatiebedrijf RTP Elektrotechniek BV uit Afferden (Gelderland) gaat binnenkort verder onder de naam Hoppenbrouwers Techniek. De eigenaren Joop Gommers en Peter de Waal hebben besloten tot verkoop om hun bedrijf toekomstbestendiger te maken.

De eigenaren zien met name de automatiseringskennis en het werktuigbouwkundige specialisme van de technisch dienstverlener als waardevolle toevoegingen aan hun bedrijf.

Hoppenbrouwers groeit met de integratie naar 20 vestigingen en zet een stap verder richting landelijke dekking.

Gommers: "Om de continuïteit van ons bedrijf ook in de toekomst te kunnen waarborgen, hebben we aansluiting gezocht bij een financieel gezonde partij met een breed spectrum aan technische disciplines en die bovendien veel kennis heeft van automatisering, digitalisering en robotisering. Hierdoor kunnen onze medewerkers zich ontwikkelen tot kenniswerkers en krijgen ze veel meer doorgroeimogelijkheden."

Uitbreiding oostelijke regio

Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers Techniek: "Het installatiebedrijf heeft een geweldige staat van dienst, met name in elektrotechniek. Het geeft ons de mogelijkheid om onze industriële activiteiten in het oosten van het land verder uit te breiden. Ook kunnen we op het gebied van service en onderhoud en met projecten in de utiliteitsbouw nog meer groeien. Hoewel de vestiging een Hoppenbrouwers-identiteit krijgt, blijft deze zelfstandig. Hierdoor is de lokale geworteldheid voor zowel de medewerkers als de klanten van RTP Elektrotechniek BV gewaarborgd."

RTP is al 100 jaar overwegend actief in elektrotechniek. De technisch dienstverlener is uitgegroeid tot een middelgroot installatiebedrijf met 80 medewerkers en een omzet van 12 miljoen euro. Het klantenportfolio bestaat voor 40% uit opdrachtgevers in de utiliteitsbouw (zorg en welzijn) en voor meer dan de helft uit klanten in de industrie (afval, energie, farmacie en voedingsmiddelen) en panelenbouw (energie en machinebouw). "Op dit moment lopen we er regelmatig tegenaan dat we projecten niet gegund krijgen, omdat we werktuigbouwkundige kennis missen. Door de integratie met Hoppenbrouwers kunnen we een totale dienstverlening bieden met alle disciplines onder een dak. Ook geeft het onze medewerkers meer diversiteit en uitdaging door de verschillende projecten", aldus De Waal.

De naamswijziging naar Hoppenbrouwers Techniek zal naar verwachting in oktober van dit jaar plaatsvinden.