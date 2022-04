Van afvalplastic naar schone waterstofbrandstof

In Singapore wordt gewerkt aan een nieuwe methode om plastic afval om te zetten in waterstof en koolstof nanobuisjes.

Wetenschappers van de Nanyang Technological University in Singapore (NTU Singapore) hebben op basis van pyrolyse een nieuwe methode ontwikkeld om plastic afval om te zetten in waterstof en koolstof nanobuisjes.

In tegenstelling tot PET-flessen, die gemakkelijk kunnen worden gerecycleerd, is plastic afval dat vieze voedselverpakkingen, piepschuim en plastic zakken bevat, moeilijk te recyclen. Ze worden momenteel verbrand of begraven op stortplaatsen, en dat kan leiden tot zowel water- als bodemverontreiniging. Door het plastic afval om te zetten in waterstof en een vorm van vaste koolstof, de nanobuisjes, kan het gebruik worden voor het opwekken van elektriciteit en als ‘brandstof' voor brandstofcellen met schoon water als enig bijproduct.

Lokaal afval

Om de nieuwe omzettingsmethode verder te verfijnen en de commerciële haalbaarheid te beoordelen, test het onderzoeksteam de methode op de NTU Smart Campus. Hierbij wordt lokaal plastic afval te verwerkt en samengewerkt in samenwerking met Bluefield Renewable Energy, een plaatselijk milieubedrijf dat gespecialiseerd is in mobiele technologieën voor de omzetting van afval in hulpbronnen. Het onderzoeksproject maakt gebruik van zwerfvuil verzameld uit lokale wateren in samenwerking met het Ocean Purpose Project , een niet-gouvernementele organisatie en sociale onderneming gevestigd in Singapore.

1000 vijfkamerappartementen

Het gezamenlijke miljoenenproject wordt gesteund door het Industry Alignment Fund-Industry Collaboration Projects (IAF-ICP), dat wordt beheerd door Singapore's Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) . In de komende drie jaar de oplossing hebben ontwikkeld om de omzetting van afvalplastics in waterstof economisch op te schalen. Met 832 miljoen kilogram ongerecycled plastic afval dat jaarlijks in Singapore wordt gegenereerd, zou de mogelijk op te wekken energie genoeg zijn om een jaar lang tot 1.000 vijfkamerappartementen van vijf kamers van energie kunnen voorzien.