Maasvlakte krijgt terminal voor groene ammoniak als waterstofdrager

Kees van Seventer, President New Energy & LNG – Vopak, Daan Vos, CEO HES International en Hans Coenen, Vice President Corporate Strategy and Business Development Gasunie.

Gasunie, HES International (HES) en Vopak willen een importterminal bouwen op de Maasvlakte voor groene ammoniak als waterstofdrager. In 2026 moet deze terminal operationeel zijn.

Nog dit voorjaar starten de partners met het basisontwerp van de terminal. De import van waterstof, verpakt in ammoniak, is volgens het trio bedrijven essentieel voor de waterstofketen. 'Met alleen wind- en zonne-energie is via elektrolyse niet genoeg groene waterstof te maken om aan de verwachte stijgende vraag in de toekomst te voldoen.' Shell, HES International en Vopak verwachten veel vraag van de energiesector, transportsector en petrochemische industrie.

HES International heeft op de Maasvlakte een locatie met kade waar zeeschepen kunnen afmeren. Op het terrein is ruimte voor een fabriek om ammoniak om te zetten in waterstof. Gasunie heeft pijpleidingen voor transport en Vopak heeft ruime ervaring met de opslag van ammoniak. Het bedrijf heeft wereldwijd zes van dergelijke terminals.

Afnemers gezocht

De drie partijen nemen definitief een beslissing over de investering als er voldoende afnemers zijn. Nu gaat het vooral om ontwikkeling. Groene waterstof speelt een belangrijke rol voor het behalen van de CO 2 -doelsstellingen van het klimaatakkoord. International zijn diverse projecten in ontwikkeling, zoals ook de bouw van grote elektrolysers om met groen stroom waterstof te produceren.