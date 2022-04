Mobiele robot-dozenschuiver Stretch voor 2022 al uitverkocht

Boston Dynamics heeft nog maar net aangekondigd dat hun mobiele magazijnrobot Stretch commercieel beschikbaar is, of hij is voor dit jaar al uitverkocht. DHL Supply Chain, Gap, H&M en Performance Team zijn de gelukkigen die dit jaar wel krijgen geleverd. Reserveren voor 2023 en 2024 kan wel.

DHL Supply Chain kondigde onlangs een voorbestelling van 15 miljoen dollar aan om de opslag in Noord-Amerika verder te automatiseren met Stretch . De meerjarige overeenkomst markeert de eerste commerciële aankoop van de robot. Vorige week kondigde Performance Team ook aan dat het een meerjarige overeenkomst heeft gesloten met Boston Dynamics om de magazijn- en distributiecapaciteiten van het bedrijf te versterken.



"Arbeidstekorten en knelpunten in de toeleveringsketen blijven voor uitdagingen zorgen bij het in beweging houden van de goederenstroom", aldus Boston Dynamics-ceo Robert Playter. "Stretch maakt logistieke operaties efficiënter en voorspelbaarder, en het verbetert de veiligheid door een van de meest fysiek veeleisende taken in het magazijn op zich te nemen. Veel van onze ‘early adopter'-klanten hebben al toegezegd de robot op grote schaal in te zetten, dus we zijn verheugd dat Stretch binnenkort op grotere schaal aan het werk zal gaan en retailers en logistieke bedrijven zal helpen de aanhoudend stijgende vraag naar goederen aan te kunnen."

Zonder aanwijzingen of toezicht

Stretch is in staat vlakke trailers en containers te lossen en kan overweg met dozen met uiteenlopende afmetingen - of met of zonder grafische bedrukking. De robot - met palletafmetingen - is uitgerust met een aangepaste vacuümgrijper en een vision-systeem. Hiermee kan het Stretch dozen en hun omgeving herkennen, zodat die ook worden gezien als ze verschoven of gevallen zijn. Het is niet nodig de robot te programmeren met SKU-nummers ( Stock Keeping Unit) of informatie over doosafmetingen; de robot neemt alle beslissingen bij het lossen in real time, zonder dat expliciete aanwijzingen of toezicht nodig zijn. De robot kan meer dan een volledige shift werken op een enkele lading, of tot 16 uur met een optionele hoge-capaciteit batterij.