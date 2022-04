Nederlands waterstofbedrijf Hycc kan gaan produceren

Nobian en Macquarie’s Green Investment Group (GIG) hebben een deal over het Nederlandse waterstofbedrijf Hycc. Daarmee is voor Hycc de weg vrij om de productie van groene waterstof versneld op te schalen. Het wil daarmee alternatieve, duurzame energie bieden aan grote industrieën.

In december 2021 werden Nobian en GIG het eens over het gedeelde eigendom van de nieuwe joint venture, die gespecialiseerd is in waterelektrolyse om op industriële schaal groene waterstof te produceren uit hernieuwbare energie. Met het afronden van de deal kan Hycc naast de expertise van Nobian in elektrolyse nu ook bouwen op GIG's wereldwijde ervaring met duurzame projectontwikkeling en financiering.

Sleutel

"Groene waterstof is de sleutel tot het verduurzamen van grote industrieën zoals staal, luchtvaart en chemie, zodat we kunnen bouwen aan een circulaire economie. Met de steun van twee sterke aandeelhouders en een toegewijd team van specialisten kunnen we nu onze groei versnellen en een leidende rol blijven spelen in de nieuwe waterstofeconomie", becommentarieert Marcel Galjee, Managing Director van Hycc de deal.

Meer projecten

Hycc heeft momenteel meer dan 400 megawatt aan groene waterstofprojecten in ontwikkeling. Het bedrijf ontving onlangs alle benodigde vergunningen voor Europa's eerste 20 megawatt waterstoffabriek Djewels in Delfzijl. Deze fabriek zal gebruik maken van elektrolyse om water en duurzame elektriciteit om te zetten in maximaal 3000 ton groene waterstof per jaar. De waterstof zal door OCI BioMCN worden gecombineerd met CO 2 voor de productie van hernieuwbare methanol, waardoor zij een aanzienlijke CO 2 -reductie kunnen realiseren. De fabriek maakt gebruik van alkaline elektrolysers van het Franse bedrijf McPhy.

In februari kondigde Hycc aan om samen met BP verder te werken aan H 2 -Fifty, een project van 250 megawatt in Rotterdam. De waterstof zal worden gebruikt in de grootste Europese raffinaderij van BP voor ontzwaveling, ter vervanging van de 'grijze waterstof' gemaakt van fossiele brandstoffen die momenteel in dit proces wordt gebruikt om tot 350.000 ton CO 2 per jaar te besparen. H 2 -Fifty past in de ontwikkeling van een waterstofhub in de Rotterdamse haven. Op dit 'conversiepark' worden grootschalige elektrolyzers aangesloten op offshore windparken, waarna de waterstof via een centrale pijpleiding wordt gedistribueerd naar industrieën in het hele havengebied. Samen zullen de projecten miljoenen tonnen CO 2 besparen.

Andere projecten zijn onder meer een 40 megawatt fabriek in Delfzijl voor de levering van waterstof voor duurzame vliegtuigbrandstof en een 100 megawatt project in IJmuiden met Tata Steel en de Port of Amsterdam. Deze installatie van 100 megawatt zal tot 15.500 ton groene waterstof per jaar produceren, evenals zuurstof. De centrale komt naast een geplande aanlandingsplaats voor de windparken 'Hollandse Kust', met een totaal vermogen van 2,1 gigawatt.