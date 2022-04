Tata Steel bouwt ontstoffings- en DeNOx-installatie

Tata Steel heeft een contract getekend voor de realisatie van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. De installatie vermindert de uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek naar verwachting met circa 80 procent in 2023 ten opzichte van 2019.

CEO Hans van den Berg: "Door een uitzonderlijk technisch ontwerp maken wij het mogelijk om de bouw van de ontstoffingsinstallatie los te koppelen van de bouw van de DeNO x -installatie. We verwachten de bouw van de ontstoffingsinstallatie te starten na de zomer. Hierdoor kunnen wij deze installatie al in 2023 in bedrijf nemen en daarmee snel op weg naar een schonere omgeving. Niet alleen de uitstoot van lood neemt fors af, ook die van andere zware metalen en stof."

In de Pelletfabriek worden de grondstoffen gemaakt voor de productie van vloeibaar ruwijzer.De rookgassen die vrijkomen bij de productie van pellets, gaan door een leiding naar de ontstoffingsinstallatie. Deze leiding is 140 meter lang en krijgt een doorsnede van 6 meter. De ontstoffingsinstallatie zelf bestaat uit 6000 filterzakken, bij elkaar 60 kilometer lang, die de rookgassen reinigen zodat de uitstoot van stof en zware metalen als lood bij de Pelletfabriek met circa 80 procent afneemt.

Doekfilterinstallaties

De afgelopen tien jaar is de uitstoot van lood vanaf het terrein met circa 95 procent verminderd, met name door de doekfilterinstallaties bij de Sinterfabriek. Met de realisatie van de ontstoffingsinstallatie in 2023, wordt een aanzienlijk deel van de resterende emissies verminderd. Hierdoor zal samen met een aantal andere maatregelen volgend jaar de totale looduitstoot van het terrein met circa 70 procent verminderen.

Vervolgens zal in 2025 het tweede onderdeel, de DeNO x -installatie, in bedrijf worden genomen. Met deze installatie gaat Tata Steel de uitstoot van stikstofoxiden bij de Pelletfabriek met circa 80% verminderen. Hiervoor wordt een nieuwe technologie gebruikt die nog niet elders in de staalindustrie op deze schaal is toegepast.Tata Steel vertelt nog niets over het hoe en wat hiervan.

Belangrijke stap voor groen staal