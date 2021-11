Hoe schoenen - en auto's - 's nachts van kleur kunnen veranderen

Platforms als Instagram geven gebruikers de vrijheid om hun foto's of video's direct te bewerken met behulp van filters. Met één klik kunnen ze het palet, de toon en de helderheid van hun inhoud wijzigen door filters toe te passen die variëren van felle kleuren tot sepiatinten of zwart-wit. MIT-hoogleraar Stefanie Mueller wil dit concept van het Instagram-filter naar de fysieke wereld overbrengen.

"We willen onderzoeken hoe digitale mogelijkheden kunnen worden toegepast op tastbare objecten. Ons doel is om een ​​herprogrammeerbare uitstraling naar de fysieke wereld te brengen", zegt Mueller. Haar team gebruikt een combinatie van slimme materialen, optica en berekeningen om persoonlijke fabricagetechnologieën te bevorderen waarmee eindgebruikers het ontwerp en het uiterlijk van de producten die ze bezitten kunnen veranderen. Ze testten dit concept in een project dat ze 'Photo-Chromeleon' noemden.

Eerst wordt een mix van meekleurende cyaan, magenta en gele matrijzen op een object gespoten - in dit geval een 3D-sculptuur van een kameleon. Met behulp van door hen ontwikkelde software schetst het team het exacte kleurpatroon dat ze op het object zelf willen bereiken. Een ultraviolet licht schijnt op het object om de kleurstoffen te activeren.

Om het fysieke patroon op het object te creëren, heeft Mueller een optimalisatie-algoritme ontwikkeld dat kan worden gebruikt naast een normale kantoorprojector die is uitgerust met rode, groene en blauwe Led-verlichting. Deze lichten schijnen gedurende een bepaalde periode op specifieke pixels op het object om de samenstelling van de fotochrome pigmenten fysiek te veranderen. "Dit fraaie algoritme vertelt ons precies hoe lang we het rode, groene en blauwe licht op elke afzonderlijke pixel van een object moeten laten schijnen om het exacte patroon te krijgen dat we in onze software hebben geprogrammeerd", aldus Mueller.

Het team heeft de technologie uitgeprobeerd op iPhone-hoesjes, schoenen en zelfs auto's. In het geval van schoenen ziet Mueller een schoenendoos voor zich met daarin UV- en Led-lichtprojectoren. Gebruikers kunnen hun schoenen 's nachts in de doos doen - en er de volgende dag een paar schoenen in een volledig nieuw patroon uit halen.

Mueller wil de persoonlijke fabricagemethoden uitbreiden naar kleding. Daarvoor onderzoekt haar team de mogelijkheid om Led's rechtstreeks in kledingvezels te weven, zodat mensen het uiterlijk van hun overhemd kunnen veranderen terwijl ze het dragen.

"Het is erg interessant voor mij om na te denken over hoe deze computationele technieken het productontwerp op een hoog niveau zullen veranderen. In de toekomst zou een consument een blanco iPhone-hoesje kunnen kopen en het ontwerp wekelijks of dagelijks bijwerken."