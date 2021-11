Mikrocentrum bundelt krachten van vier evenementen in 3D Production Days

Bedrijven die de digitalisering oppakken, versterken daarmee hun concurrentiepositie. Om maakbedrijven hierbij te helpen, houdt Mikrocentrum op 8 en 9 december de eerste editie van 3D Production Days op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

"Van idee tot eindproduct komt alles samen, met digitalisering als rode draad, want de wereld gaat van 2D naar 3D", zegt Els van de Ven, manager Evenementen bij Mikrocentrum. "Wij tonen de vertaalslag van idee via Model Based Definition naar een eindproduct en slim onderhoud."

De vier evenementen die onder de vlag van 3D Production Days plaatsvinden, zijn RapidPro, MBD Solutions Event, (V)irtual Revolution, en Smart Maintenance Congres. Vier bestaande evenementen die Mikrocentrum dit jaar voor het eerst gelijktijdig organiseert omdat ze goed passen in de 3D Delta Week, die van 6 tot en met 10 december voor het eerst wordt gehouden. "Wij zien veel synergie tussen de vier evenementen, zowel voor exposanten als voor bezoekers. Tijdens deze twee dagen ontdek en ervaar je wat 3D productie echt betekent en hoe je door te digitaliseren productieprocessen kunt verbeteren", aldus Van de Ven.

Define, design, produce

Digitalisering drukt in hoog tempo een stempel op de maakindustrie. In alle fasen van het proces spelen 3D modellen een rol, van ideeën bedenken tot en met maken en onderhouden van producten. Van ontwerpen en simuleren met CAD- en simulatiesoftware tot de productie van prototypes via 3D printen of Virtual Reality. En van het definiëren hoe producten er moeten uitzien met Model Based Definition tot en met de productie op basis van het PMI model. In het onderhoud van de producten spelen 3D modellen voor de digitale tweeling en Augmented Reality een rol. Define, Design en Produce, dat zijn de stappen die Mikrocentrum tijdens 3D Production Days tastbaar maakt.

RapidPro

Een van de bouwstenen van 3D Production Days is RapidPro, het tweedaags evenement dat van oorsprong gericht was op 3D printen van prototypes. Op 8 en 9 december zet RapidPro de al ingezette verbreding richting digitalisering van de productie verder door. "3D printen en additive manufacturing zijn belangrijke productietechnieken maar het zijn niet de enige", benadrukt Van de Ven. Dit jaar doen bijvoorbeeld opnieuw Nederlandse en Belgische gieterijen mee. Gieten kan net als vacuümvormen of CNC-frezen een geschikte productietechnologie zijn. Uiteraard houden 3D printen en additive manufacturing een centrale plek op RapidPro. RapidPro brengt ook de pre- en post-print stappen in beeld net als de inbedding in de hele digitale productieworkflow.

Model Based Definition

OEM'ers als ASML maar ook Picanol in België of VanderLande in Nederland, kiezen alsmaar vaker om via PMI-data de productspecificaties voor de makers toe te voegen aan het 3D model. Op 9 december delen de sprekers op het MBD Solutions Event de laatste ervaringen en trends op dit vlak, met de nadruk op de praktische toepassing. Keynote spreker is Jos Voskuil (Virtual Dutchman) die onder andere over re-use van CAD zal spreken. De toekomst van PLM is volgens hem geconnecteerde data in de procesfasen en niet de Bill of Material structuur.

Smart Maintenance, VR en AR

Daags ervoor is er het Smart Maintenance Congres (8 december). In slim onderhoud spelen digitale tweelingen een alsmaar grotere rol, net als Augmented Reality en Virtual Reality. Hiermee worden bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs op afstand ondersteund door senior experts. (V)irtual Revolution, het jaarlijks event voor VR en AR, vindt daarom gelijktijdig plaats op 8 december plaats. De exposanten op de vier evenementen zijn beide dagen aanwezig; het lezingenprogramma voor een specifiek onderdeel van 3D Production Days vindt slechts één dag plaats (of twee bij RapidPro).

3D Delta Week

3D Production Days vindt plaats onder de vlag van de 3D Deltaweek, het evenement waarvoor Mikrocentrum samen met Flam3D, Jakajima en Brainport Development het initiatief heeft genomen. Op meerdere plaatsen in Nederland en Vlaanderen vinden van 6 tot en met 10 december activiteiten plaats voor de 3D productie waardeketen.

3D Production Days vindt plaats op 8 en 9 december op de Brainport Industries Campus.