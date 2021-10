Boete voor leverancier voerrobot na fataal ongeval

In januari 2018 gebeurde een fataal ongeluk bij een boerenbedrijf. Een van de kinderen van de boer was op een voerrobot geklommen en raakte bekneld. Ten gevolge van de beknelling overleed de jongen.

De beoordeling door de rechtbank

Het ongeluk

Te weinig veiligheidsmaatregelen

Bij het boerenbedrijf, een kalvenhouderij, was in 2016 een voerrobot aangeschaft. De voerrobot is bedoeld voor het transporteren, mengen en doseren van droog ruwvoer en krachtvoer voor de kalverhouderij, geitenhouderij en aanverwante sectoren. De bediening van de voerrobot gebeurt volledig automatisch. De geleverde voerrobot was nog in ontwikkeling. Na de levering was er gedurende zes weken continu begeleiding en de monteur van de robotleverancier kon daarna dag en nacht gebeld worden. Bij de levering van de voerrobot heeft de boer geen (schriftelijke) gebruiksaanwijzing gekregen. Op een gegeven moment is een van de kinderen van de boer op de voerrobot geklommen en is het ongeluk gebeurd.De leverancier heeft een voerrobot geleverd die niet voldeed aan de daarvoor geldende veiligheidseisen. Op de boerderij woonde een gezin met meerdere kinderen die regelmatig in de stallen kwamen, ook als de boer niet in de stal was. De leverancier heeft er onvoldoende rekening mee gehouden dat de kinderen in de buurt van de voerrobot zouden kunnen komen en op de voerrobot zouden kunnen gaan meerijden. Hoewel die situatie voorzienbaar was, zijn geen maatregelen getroffen om dat verkeerd gebruik van de voerrobot te voorkomen. Zo zat op de voerrobot een objectscanner die niet specifiek was bedoeld voor het scannen van personen. Ook was op de voerrobot een bumper aangebracht, waarbij het mogelijk was daarop te gaan staan zonder dat dit door de machine werd gedetecteerd. De voerrobot had verder horizontale vlakken waarop kon worden gestaan, zonder dat dit door de objectscanner werd gedetecteerd.Deze tekortkomingen hebben ertoe geleid dat een van de kinderen van de boer op de voerrobot is geklommen en daarop is meegereden zonder dat dit door de robot werd gedetecteerd. De jongen kwam bij de doorgang tussen twee stallen met zijn nek bekneld te zitten tussen de bovendorpel van de doorgang en de bovenkant van de voerrobot en is ten gevolge van het daarbij opgelopen letsel overleden.

Verder is geconstateerd dat aan de boer geen gebruiksaanwijzing op schrift is gegeven, en dat op de voerrobot geen waarschuwend symbool en/of pictogram was aangebracht. De rechtbank acht de houding van de leverancier, die stelt dat hij de boer meerdere keren mondeling heeft gewaarschuwd dat kinderen niet in de stal horen te komen, naïef. De leverancier was ervan op de hoogte dat op de boerderij waar de voerrobot werd geleverd de kinderen regelmatig in de stallen waren. Mondelinge waarschuwingen waren daarom niet voldoende maar er hadden maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de kinderen en andere personen gevaar liepen. Bovendien vermeldt het dossier dat de monteur bij het instellen van de zones van de scanners ook een keer bekneld heeft gezeten tussen de voerrobot en een voertrog.

Boete

De rechtbank acht de door de officier van justitie gevorderde straf passend en geboden. Zij zal verdachte een geldboete opleggen van € 50.000,-, waarvan € 30.000,- voorwaardelijk teneinde te voorkomen dat verdachte opnieuw strafbare feiten pleegt.



Zie de uitspraak van 30 september 2021