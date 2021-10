2 miljoen dollar voor de beste ondergrondse robots (video)

Ondergronds hulp verlenen in tunnels en grotten is gevaarlijk en complex. Er is vaak geen zicht, weinig lucht, slecht signaal en situaties kunnen snel veranderen. Het Amerikaanse leger zoekt daarom naar manieren om het werk ondergronds minder gevaarlijk te maken – of door robots te laten doen. In die laatste categorie heeft het internationale team Cerberus net een prijsvraag gewonnen.

De Darpa Subterranean (SubT) Challenge zoekt naar nieuwe benaderingen om snel ondergrondse omgevingen in kaart te brengen, te navigeren en te doorzoeken tijdens tijdgevoelige gevechtsoperaties of rampscenario's. Het heeft daartoe multidisciplinaire teams van over de hele wereld uitgenodigd om de autonomie, perceptie, netwerken en mobiliteitstechnologieën aan te pakken die nodig zijn om ondergrondse netwerken in onvoorspelbare omstandigheden in kaart te brengen.

Team Cerberus stuurde een groep lopende en vliegende robots op pad die lange tijd autonoom kunnen opereren. Elke bot is voorzien van een pathplanner. Wanneer één van de robots signaal ontvangt van buiten, deelt hij dit met de rest via een centrale hub. Zo kan iedereen weer een tijdje voort. Als lopende robots koos Cerberus voor de Animal, die volgens de commentatoren het voordeel op Spot heeft dat het zwaartepunt lager ligt.

De robots moesten ondergrondse tunnels verkennen, objecten lokaliseren en verslag uitbrengen op de site. Cerberus behaalde hierbij 23 punten - net als de nummer 2, CSIRO Data61. CSIRO was alleen iets langzamer. Dit team gebruikte een heel ander soort robot, namelijk op rupsbanden. Ook dit team liet de bots samenwerken en informatie delen.

Andere deelnemers aan de laatste ronde van de DarpaSubterranean Challenge waren van Nasa Jet Propulsion Laboratory en MIT; Carnegie Mellon University; en de University of Colorado.

Team Cerberus bestaat uit deelnemers van de Noorse NTNU, de Universiteit van Nevada, ETH Zürich, de Universiteit van Californië, Berkeley, de Universiteit van Oxford, Flyability; en de Sierra Nevada Corporation. Het winnenede team kreeg 2 miljoen dollar om mee verder te werken.

Team Cerberus met alle robots die in de competitie werden ingezet. Foto: Team Cerberus

Een inspanning van drie jaar

"Dit was het meest arbeidsintensieve project waar ik ooit bij betrokken ben geweest. We waren constant bezig met het ontwikkelen van ideeën en het werken in meerdere onderzoeksomgevingen en geografie", zegt Kostas Alexis, groepsleider en professor aan de afdeling Engineering Cybernetics van NTNU.

Het project nam een volledige drie jaar in beslag. Gedurende die tijd creëerde Team Cerberus een heel team van robots, zowel lopend als vliegend, die in staat zijn om verschillende ondergrondse omgevingen te verkennen.