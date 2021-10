Asimovo maakt ontwikkelen en testen van robots toegankelijk voor iedereen (video)

Almende en DoBots willen de drempel naar de robotica wereld verlagen. Hun initiatief Asimovo gaat met behulp van cloud-based technologie online simulatieomgevingen creëren, zodat het ontwikkelen en testen van robots toegankelijk is voor iedereen waar dan ook.

Steeds meer toepassingen worden gesimuleerd voordat het idee de echte wereld betreed. Op het gebied robotica worden simulatieomgevingen steeds meer in trek. Logisch want het ontwikkelen en bouwen van robots kunnen in de kosten hoog oplopen. Daarom neemt simulatie een centrale plek in de wereld van robotica. Het biedt een veilige omgeving om te experimenteren met een geldige digitale representatie van een systeem, zonder dat de kosten zodanig hoog worden. Daarbij worden vaardigheden verder ontwikkeld en verbeterd om ook zo effectief leren te bevorderen rondom robotica.

Ontwikkeling van robots vereenvoudigen

Almende is betrokken geweest bij 70 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die tot doel hebben de wereld slimmer te maken door zelforganisatie. DoBots is de robotica tak van Almende met diverse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die al 10 jaar bestaat. Samen hebben zij Asimovo ontwikkeld om de ontwikkeling van robots te vereenvoudigen door een simulatieomgeving te creëren.

Kant-en-klare omgeving creëren

Momenteel kost de installatie en het begrijpen van de Ubuntu, ROS en ROS-gerelateerde pakketten veel tijd voor beginnende ROS-ontwikkelaars. Met Asimovo kun je binnen enkele minuten een kant-en-klare ROS-omgeving creëren met een volledig functionele robot die zich in een virtuele omgeving voortbeweegt.

Online samenwerken

De cloudhosting van het platform maakt het mogelijk om in een team samen te werken aan de ontwikkeling van een robot en te werken in dezelfde gesimuleerde omgeving. De gebruiker kan eenvoudig zijn werk maken en delen. De simulatie kan eenvoudig worden gedeeld met een potentiële klant, die kan inzoomen en de robot vanuit verschillende hoeken kan bekijken, eventueel met een VR-bril. De simulatie kan ook op een telefoon of tablet worden weergegeven en aan anderen worden gepresenteerd zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het demo-effect.

Toekomst Asimovo



Naast de uitbreiding van de simulatiemogelijkheden biedt het bedrijf de mogelijkheid om robots te huren in een remote lab en de ontwikkelde algoritmen te testen op een echte robot. Daarbij wil het een proefarena aanbieden voor rovers, drones en onderwater robots.

Ook is er de mogelijkheid om hardware-in-the-loop tests uit te voeren in Asimovo.Dit soort tests helpen de kloof tussen simulatie en realiteit te overbruggen.

Asimovo bevindt zich momenteel in een bètafase voor Europese universiteiten en zal vanaf Q1 '22 beschikbaar zijn voor het bredere publiek.