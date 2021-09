Safety Cube Methode van de Universiteit Twente krijgt officiële NTA-status

Een nieuwe methode om stapsgewijs integrale veiligheid te bereiken heeft de status van Nederlands Technische Afspraak (NTA) gekregen

De Safety Cube Methode (SCM) legt de basis voor een veilige en juiste systeemontwerpen en systeemintegratie door drie componenten ‘mensen’, ‘technisch systeem’ en de ‘omgeving’ en de snijvlakken tussen deze componenten integraal te benaderen in het technisch ontwerpproces. Het leert van het verleden en bereidt zich voor op de toekomst. SCM identificeert en beheerst risico's de gehele levenscyclus lang, voor zowel eenvoudige producten als complexe systemen.De integrale benadering en stappen van de SCM zijn in de NTA 8287:2020 vastgelegd. Het ontbreken van een integrale benadering, bijvoorbeeld door in het ontwerp van een gebouw of machine onvoldoende rekening te houden met omgevingsaspecten, kan in de praktijk tot onveilige situaties leiden en zelfs ongelukken en schade tot gevolg hebben. Met de benadering en stappen van SCM en het vastleggen van de methode in een NTA worden de veiligheidsrisico’s en risico’s op schade en ongelukken zoveel mogelijk beperkt.Dr. Mohammad Rajabali Nejad is de uitvinder van de methode en de auteur van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Door de unieke samenwerking tussen Dr Mohammad Rajabali Nejad en NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) heeft de methode nu een officiële NTA status gekregen.