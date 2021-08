Nauwkeurige logistiek op basis van geprinte sensoren

Meer over

InnovationLab werkt samen met Trelleborg Sealing Solutions om zijn geprinte sensoren te integreren in een innovatieve logistieke applicatie. Het IntelliStok- voorraadbeheer- systeem van Trelleborg maakt het handmatig scannen van artikelen overbodig, waardoor tijd wordt bespaard, de efficiëntie wordt verhoogd en de kosten worden verlaagd.

IntelliStok werkt naadloos samen met bestaande op Kanban gebaseerde systemen om realtime voorraadregistratie van de afdichtingsproducten van het bedrijf te bieden. Het systeem maakt gebruik van geprinte druksensormatrices van InnovationLab, die in bestaande opslagbakken in een magazijn worden geplaatst. Deze sensoren wegen de producten in elke bak en sturen deze data draadloos naar de cloud.

"Omdat onze afdichtingen minder dan 1 gram kunnen wegen, hadden we een gevoelig, kosteneffectief systeem nodig dat op betrouwbare wijze nauwkeurige informatie kon verstrekken", zegt Domenico Tucci, IoT Solution Architect bij Trelleborg. "De oplossing overtreft onze verwachtingen. Ook heeft Innovationlab de sensormatrices voor ons gefabriceerd."

Trelleborg stelde meerdere eisen aan het sensormatrixmateriaal, zoals lage kosten en voldoende stevigheid om vervorming of kreuken tijdens gebruik te voorkomen. InnovationLab testte verschillende materialen, tot het een materiaal vond dat aan alle criteria voldeed.

Trelleborg biedt IntelliStok als een service aan zijn klanten, waarbij orders automatisch worden geactiveerd in de systemen van Trelleborg. De klant ontvangt een e-mail waarin hij wordt geïnformeerd over de bestelling. Er zijn er vijf sensorunits van standaardformaat beschikbaar, die op de meeste soorten bakken passen. De sensormatrices zijn geïntegreerd in een module met een microcontroller (MCU), een Wi-Fi-chip voor draadloze connectiviteit en een 3,6V lithiumbatterij.