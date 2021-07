China neemt snelste maglev-trein ter wereld in gebruik (video)

Dinsdag is de snelste trein ter wereld van de band gerold bij het Chinese staatsbedrijf China Railway Rolling Stock Corporation. Het gaat om een maglev kogeltrein (magnetic levitation; magnetische levitatie) die een topsnelheid kan halen van 600 km/u.

De trein toont een aantal technologische doorbraken en vooruitgangen, waaronder een zelfontwikkeld remsysteem dat 30 procent efficiënter is dan de Shanghai-maglev-trein, wat betekent dat de remweg wordt verkort van ongeveer 16 kilometer naar 10 kilometer, zo vertelde het CRRC Qingdao Sifang Rolling Stock Research Institute (CRRC SRI) aan de Global Times.



CRRC SRI levert het remsysteem, de koppeling, het anti-vibratiesysteem, het elektriciteitssysteem, het passagiersinformatiesysteem (PIS) en andere kerncomponenten van de 600 km/u maglev-trein. CRRC-technici hebben 19 maanden besteed aan het ontwikkelen van de magnetische polen voor whirlpoolremmen op de magneettrein, die kunnen worden gerecycled in een omgeving van -25 C tot 170 C en bestand zijn tegen trillingen.



Het stroomvoorzieningssysteem is een van de belangrijkste systemen van de hogesnelheidsmaglevtrein - en speelt een belangrijke rol speelt in de veiligheid. Wanneer de snelheid hoger is dan 100 km/u, wordt een contactloze stroomvoorziening toegepast. Het door CRRC SRI ontwikkelde receiversysteem werkt soepel van -25 C tot 45 C, aldus CRRC SRI.



Onderzoekers ontwikkelden een gelede koppeling voor de trein door gesmede aluminiumlegeringen te gebruiken als het belangrijkste constructieve onderdeel, wat er volgens projectleider Jiang Yulong voor zorgt dat de relatieve beweging tussen de treinwagons minder dan 1 millimeter bedraagt. "De koppeling meet slechts 280 millimeter, weegt minder dan 30 kilogram en voldoet aan de extreme ruimtelijke vereisten van de magneettrein."



De maglev kan voorlopig alleen pendelen tussen de luchthaven van Shanghai en station Longyang, dat ongeveer 30 kilometer verderop ligt, doordat er nog geen andere geschikte sporen zijn. Volgens CNN zijn er wel sporen in aanbouw, van Shanghai naar Hangzhou en Chengdu naar Chongqing. Het stukje van Shanghai en Longyang kost zeven minuten. De topsnelheid bedraagt 430 kilometer per uur.

Liang Jianying, plaatsvervangend algemeen directeur en hoofdingenieur van CRRC Sifang, vertelde de Chinese staatsmedia dat de trein weinig geluidsoverlast veroorzaakt en minder onderhoud nodig heeft dan andere hogesnelheidstreinen.



China wil tegen 2035 200.000 kilometer spoorwegen, 460.000 kilometer snelwegen en 25.000 kilometer vaarroutes op hoog niveau hebben aangelegd, zo blijkt uit de richtlijn voor transportuitbreiding die in februari van dit jaar is gepubliceerd. Het netwerk is ontworpen om de ‘Nationale 123 transportcirkel' te ondersteunen, wat staat voor een uur pendelen binnen de stad, twee uur reizen tussen stadsclusters en drie uur reizen naar grote steden in het hele land.