Kijk hoe robots de productie van windturbines versnellen (video)

Robots kunnen de krachtige magneten die nodig zijn in windturbines in 55 seconden in de elektrische generatoren plaatsen. Een mens doet hier een uur over - en loopt daarbij het risico zijn vingers te beknellen.

De robot is 'opgeleid' door onderzoekers van de Universiteit van Sheffield (VK) om een ​​probleem aan te pakken dat ingenieurs van magnetische tandwielspecialist Magnomatics tegenkwamen bij het plaatsen van krachtige permanente magneten in de rotoren van generatoren met een diameter van 6 meter die zijn ontworpen voor gebruik in offshore windturbines. Handmatige plaatsing is een nauwgezet proces waarbij operators mallen en spindels om 204 magneten voorzichtig op hun plaats te schuiven, die elk 18 kilo wegen en krachten tot 3 kN kunnen uitoefenen. Twee operators hebben doorgaans een uur nodig om elke magneet te installeren in een proces waarbij het risico bestaat dat lichaamsdelen bekneld raken wanneer de magneten op hun plaats klikken.

Het project werd geïmplementeerd in een herconfigureerbare automatiseringscel met behulp van het Factory 2050-platform van de universiteit, waarmee robots, armaturen en machines eenvoudig kunnen worden geïntegreerd en opnieuw geconfigureerd, waardoor de insteltijden en de complexiteit worden verkort. Naast het verkorten van de bouwtijden van de rotor en het verbeteren van de veiligheid van het personeel, vermindert het project de behoefte aan op maat gemaakt gereedschap. De cel kan worden geprogrammeerd om rotoren te bouwen met verschillende combinaties van magneten om nog meer tijd te besparen.