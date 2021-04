Volvo en SSAB gaan eerste voertuigen produceren op waterstof

Volvo en SSAB willen ‘s werelds eerste voertuigen produceren van fossielvrij staal. Volvo is van plan om al dit jaar te beginnen met de productie van conceptvoertuigen en onderdelen van staal dat door SSAB wordt gemaakt met behulp van waterstof.

De partijen gaan eveneens proberen om het gebruik van staal in Volvo's producten te optimaliseren qua gewicht en kwaliteit. Ze willen binnen enkele jaren tot serieproductie te komen. Het nieuwe fossielvrije staal van SSAB wordt gemaakt met een nieuwe technologie op fossielvrije elektriciteit en waterstof.

"We zijn vastbesloten om tegen 2050 een klimaatneutraal bedrijf te zijn, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs", zegt Volvo's CEO Martin Lundstedt. "Dit betekent dat onze voertuigen en machines emissievrij zullen zijn wanneer ze in gebruik zijn, maar ook dat we de materialen, zoals staal, die in onze producten worden gebruikt, zullen herzien en ook hier geleidelijk zullen overschakelen op fossielvrije alternatieven."

Het samenwerkingskader omvat ook een onderzoek naar logistieke oplossingen voor het verminderen van de milieueffecten van SSAB's interne en externe transporten. Het streven is om Volvo-voertuigen te gebruiken die worden aangedreven door accu's of brandstofcellen.

SSAB streeft ernaar om in 2026 op commerciële schaal te beginnen met het leveren van fossielvrij staal aan de markt. De ontwikkeling van een fossielvrije waardeketen van mijn tot eindproduct van staal zal plaatsvinden in het kader van het Hybrit-initiatief, dat SSAB sinds 2016 samen met LKAB en Vattenfall aanstuurt. Sinds augustus 2020 is er een proeffabriek en deze zal binnenkort beginnen met de productie van kleinere volumes sponsijzer dat met waterstof wordt gemaakt.

‘Wij maken nu een reuzensprong naar een volledig fossielvrije waardeketen helemaal tot bij de eindklant", zegt SSAB's CEO Martin Lindqvist. "Wij bekijken voortdurend hoe wij een meer omvattende leverancier van fossielvrij staal kunnen worden voor klanten zoals Volvo. Wij zien een nieuwe groene revolutie opkomen."