Flexibel keramiek klaar voor de markt

Aan de UT is een mat van keramische vezels ontwikkeld die licht en flexibel is als tissuepapier, terwijl hij de de belangrijkste fysisch-chemische eigenschappen heeft van traditionele keramiek. Die eigenschappen zijn hittebestendigheid, elektrische isolatie en corrosiebestendigheid. Flexiramics biedt kansen van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie.

Het materiaal is een uitvinding van Eurekite, een spin-off van de Universiteit Twente op het gebied van geavanceerde materialen. Het bedrijf heeft hetproductieproces op laboratoriumschaal ontwikkeld en verschillende projecten uitgevoerd. Nu wordt de productie opgeschaald en het patentportfolio uitgebreid. Daartoe heeft Eurokite 4,2 miljoen euro opgehaald en technologieontwikkelaar en -producent Demcon gevraagd voor industrialisatie van productie.

Flexiramics biedt toepassingsmogelijkheden als scheidingsmembraan in Li-ion-batterijen, flexibele, hittebestendige printplaten en filtratiemembranen voor de olie & gas-industrie.

Opschaling door Demcon

Deze opschaling vereist een productielijn voor marktontwikkeling (een pilot-productielijn). COO Bas Kerkwijk: "Onze kerncompetenties liggen in materiaalkunde en chemie, niet in machinebouw, dus zijn we op zoek gegaan een engineeringpartner. We hebben voor Demcon gekozen vanwege hun staat van dienst op het gebied van industrialisatie van productie en hun ervaring met het ontwerpen en bouwen van hoogwaardige machines en pilot-lijnen."

De pilot-lijn staat gepland voor eind 2022. Ondertussen zal het bedrijf tijdelijke apparatuur gebruiken voor het produceren van materiaal om de marktontwikkeling te voeden. Aanvullende financiering is vereist voor de opschaling van productie en commerciële activiteiten en voor de verdere ontwikkeling van intellectueel eigendom.

Consortium van regionale investeerders

Tussen 2015 en 2020 heeft Cottonwood Technology Fund - een Nederlands-Amerikaans durfkapitaalfonds - start- en vervolginvesteringen ter waarde van 2,75 miljoen euro verstrekt. De vervolginvesteringsronde omvat een substantiële lening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de leasefaciliteit voor apparatuur van het Twentse High Tech Fund en een kapitaalinjectie van een consortium van regionale investeerders, waaronder Lumana Invest, Oost NL vanuit het Innovatiefonds Twente en Demcon.

Kerkwijk: "Het Eurekite-team zal er hard aan blijven trekken om uit te groeien tot een succesvol materiaalkundig bedrijf in een hightech ecosysteem dat wordt gedomineerd door IT- en medtech-bedrijven. Zodra de opschaling is voltooid, hebben we eersteklas productiecapaciteit voor het maken van hoogwaardige producten in grote aantallen."

Technologiepartner

"Voor het materiaal van Eurekite zien we een groot potentieel en Demcon heeft de expertise van geavanceerde productie, dunnefilmtechnologie en materiaalbehandeling die nodig is om hun productie op industriële schaal te brengen", verklaart Jemy Pauwels, director investment bij Demcon. "Ze laten een zeer overtuigend track record zien voor Flexiramics. Het is een absolute noviteit die kan uitgroeien tot een nieuw industrieel basismateriaal met een breed scala aan toepassingen. En we staan nog maar aan het begin - zelfs enkele van onze eigen researchers en engineers kijken naar nieuwe toepassingen in hun projecten. Bovendien heeft Eurekite, gedreven door een zeer competent, intrinsiek gemotiveerd managementteam, al in de opstartfase vooraanstaande internationale bedrijven weten te betrekken bij betaalde projecten."