Russische robot repareert nucleaire koeltank vol boorzuur (video)

In de kerncentrale van Leningrad is een robot getest die de koeltank voor nucleair afval kan inspecteren en repareren zonder dat deze eerst hoeft te worden geleegd. De tank voor gebruikte splijtstof is een constructie van gewapend beton met een metalen bekleding gevuld met water met boorzuur. De opslagcassettes met verbruikte splijtstof worden gedurende meerdere jaren opgeslagen totdat de warmte verdwijnt en de radioactiviteit afneemt.

Een robot is gebouwd om de wandbekleding en de bodem van koeltanks van krachtcentrales met VVER-1200-reactoren te diagnosticeren en repareren. Bijkomende handelingen als het aftappen van water uit het zwembad of het lossen van brandstof om de NPP te laten werken, zijn met dit apparaat niet langer nodig.

Het onderscheidende kenmerk van de robot is zijn veelzijdigheid: hij zoekt naar mogelijke lekken, bepaalt hun coördinaten, ruimt het defecte oppervlak op en herstelt het door middel van lassen. De reparatiemodules zijn uitgerust met zwenkbeugels. Hierdoor is het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen van de tank te werken, bijvoorbeeld in de hoeken.