FME: 'Kabinetsaanpak 'corona-werkloosheid' slaat plank mis'

De wijze waarop de overheid mensen van sectoren met een overschot aan werknemers nu begeleidt naar sectoren met een tekort, werkt niet. Dat stelt de industriecoalitie, een samenwerkingsverband van techniekbranches die om mensen zitten te springen. De coalitie nodigt de overheid uit voor een gesprek om samen te komen tot regelingen die wel effectief zijn, doordat ze goed aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven.

Door corona is het thema ‘van werk naar werk' actueler dan ooit. Waar mensen in de ene sector hun baan kwijt raken, heeft de andere sector een grote behoefte aan mensen. Dat laatste geldt ook voor de bouw- en technieksector. De instroombehoefte blijft daar groot, zeker op middellange termijn. Immers; de woningnood blijft, de energietransitie zet door en door digitalisering ontstaan geweldige nieuwe kansen.

Belofte aansluiting bij bestaande structuren niet waargemaakt

Het doel van het aanvullend sociaal pakket is helder: mensen moeten geholpen worden om zo veel mogelijk direct naar nieuw werk te gaan. Maar de Industriecoalitie - bestaande uit FME, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Koninklijke Metaalunie - kijkt met lede ogen toe hoe het sociaal pakket wordt vormgegeven.

Naast het oerwoud aan regelingen stelt het kabinet dusdanig beperkende voorwaarden waardoor omscholingstrajecten naar tekortsectoren als de bouw en techniek niet van de grond komt. Als voorbeeld is er de eis om de omscholingstrajecten af te ronden in een periode die minder is dan een half jaar. Dit is praktisch niet haalbaar - je wordt geen lasser of machineoperateur van de één op de andere dag. Ook is de maximale subsidie hoogte voor omscholing vele malen lager dan dat het omscholen van een nieuwe medewerker daadwerkelijk kost (8.000-15.000 euro, zélfs als je de regelingen probeert te stapelen. Om nog maar niet te spreken van de risico's die bedrijven nemen wanneer zij in deze onzekere tijden zij-instromers uit hard geraakte sectoren aannemen. Daarom zou er ook gekeken moeten worden naar het ondersteunen van de bedrijven.

Technische sectoren willen in gesprek over een oplossing

De technische sectoren zijn een groot voorstander van ‘van werk naar werktrajecten'. Sterker nog: vanuit de sectoren zijn al diverse grote omscholingsprojecten zoals ‘Van bank naar bouw' geïnitieerd en in de verschillende regio's werken technische sectoren samen om mensen van werk naar werk te krijgen. Vanuit zowel de landelijke overheid als regio blijft er de komende jaren veel extra inzet op scholing, ontwikkeling in het kader van het herstel van de arbeidsmarkt nodig. Hiervoor moet goed worden samengewerkt. Het is ontzettend goed nieuws dat er zoveel nieuwe regelingen voor scholing en ontwikkeling komen, maar laat deze ondersteunend zijn aan het fundament van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De industriecoalitie luidt daarom de noodklok - 'ga met ons in gesprek om te kijken hoe we gebruik kunnen maken van bestaande structuren om succesvolle van werk naar werktrajecten mogelijk te maken naar de sectoren waar de nood hoog is: de technische tekort sectoren'.