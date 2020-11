KIT helpt Audi bij recyclage samengestelde kunststoffen

Audi en het Karlsruhe Instituut voor Technologie (KIT) starten een proefproject voor de chemische recycling van kunststoffen uit de automotive-industrie. De partijen willen uitvinden hoe ze gemende plasticfracties kunnen terugleiden naar een grondstofbesparende cyclus.

Veel auto-onderdelen wordt gemaakt van kunststof en moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, hittebestendigheid en kwaliteit. Tot op heden worden hiervoor materialen op basis van aardolie gebruikt, die in de meeste gevallen niet recyclebaar zijn. Waar pure kunststoffen vaak mechanisch kunnen worden gerecycled, vormt de recycling van gemengd kunststofafval een uitdaging.



"We willen slimme circulaire systemen opzetten in onze toeleveringsketens en efficiënt gebruik maken van middelen", zegt Marco Philippi, Senior Director Procurement Strategy bij Audi. "Chemische recycling heeft hier een groot potentieel voor: Als plastic onderdelen kunnen worden geproduceerd uit pyrolyse-olie in plaats van uit aardolie, zou het mogelijk zijn om het aandeel van duurzaam geproduceerde onderdelen in auto's aanzienlijk te vergroten. Op de lange termijn kan deze methode ook een rol spelen bij de recycling van afgedankte voertuigen."

De partners willen in eerste instantie de technische haalbaarheid van chemische recyclage testen en de methode evalueren op zijn economische en milieu-impact. Hiervoor levert Audi plastic onderdelen die niet meer nodig zijn, zoals brandstoftanks, wielonderdelen en radiatorroosters die terugkomen uit het Duitse dealernetwerk. Deze kunststof onderdelen worden door middel van chemische recycling verwerkt tot pyrolyse-olie. De kwaliteit van deze olie komt overeen met die van aardolieproducten en de materialen die ervan worden gemaakt zijn even hoogwaardig als nieuwe. Op middellange termijn kunnen componenten uit pyrolyse-olie weer in auto's worden gebruikt.

Tot nu toe is chemische recycling de enige methode die kan worden gebruikt om dergelijk gemengd kunststofafval om te zetten in producten die de kwaliteit van nieuwe producten evenaren. Hierdoor kan een breder scala aan kunststoffen worden teruggewonnen.

"Het recyclen van autokunststoffen is voor veel onderdelen tot nu toe niet mogelijk geweest. Daarom doen we hier samen met Audi pionierswerk", zegt professor Dieter Stapf, hoofd van het Instituut voor Technische Chemie van het KIT.