Gaat SSAB de IJmuidense Hoogovens vergroenen?

Tata Steel is in gesprek met SSAB over de mogelijke overname van de Nederlandse activiteiten, waaronder de staalfabriek in IJmuiden. De bewoners rond de voormalige Hoogovens tonen zich verheugd, omdat de Zweden bekend staan om hun groene manier van staal maken.

In de SSAB-fabriek vlakbij Stockholm worden proeven gedaan met het maken van staal op basis van waterstof. "Deze manier van staal maken is ook voor deze regio de beste oplossing. Het kan dus positief uitpakken", zegt Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee tegen NH-nieuws.

Ook de vakbonden tonen zich voorzichtig positief. FNV-bestuurder Roel Berghuis zei in een eerste reactie: "SSAB staat bekend als een gezond, innovatief bedrijf dat graag wil vergroenen. Vergroenen en innoveren is precies ook wat IJmuiden nodig heeft."

De aankondiging komt precies op het moment dat de provincie Noord-Holland, de gemeentes in de IJmond en Tata Steel zelf afspraken hebben gemaakt over de verduurzaming van het productieproces en het vergroten van de transparantie van de gezondheidseffecten. Het Programma Tata Steel 2020-2050 bestaat uit een pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050).

Het programma in een notendop: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: "Tata Steel is een grote en belangrijke werkgever. In de IJmond is plaats voor Tata Steel, wel moeten de nadelige gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving zoveel mogelijk verminderd worden. Daar moeten alle partijen, Tata Steel voorop, voor aan de bak. Met dit plan laten de overheden zien hoe wij daarin gezamenlijk onze rol pakken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid."