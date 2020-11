Coronacrisis bepaalt ook in 2021 werk Inspectie SZW

Onlangs publiceerde de Inspectie SZW haar jaarplan 2021. Het jaarplan is bijgesteld vanwege de coronacrisis. Naast de focus van inspecties op ‘klassieke risico’s’ zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt nu bijvoorbeeld ook gekeken naar beheersmaatregelen voor corona op de werkvloer.

Het Jaarplan Inspectie SZW beschrijft hoe de Inspectie SZW in 2021 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het derde uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022. In 2020 heeft de Inspectie een tussentijdse evaluatie van dit Meerjarenplan uitgevoerd. Waar nodig is de verdeling van inspectiemiddelen herijkt. Ook de coronacrisis heeft een grote impact op het werk. De Inspectie heeft daarom haar werkwijze en activiteiten aangepast.

Risico's veranderen weinig



Risico’s op de arbeidsmarkt veranderen niet sterk van jaar op jaar, zo blijkt uit de inspectiebrede risicoanalyse en de omgevingsanalyse van de Inspectie. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij circa 1,3 miljoen werknemers betreffen het grootste deel van alle beroepsziekten in Nederland. Het aantal werknemers met burn-outklachten is gestegen. Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen stijgt tot en met 2019 jaarlijks maar daalt in 2020, vermoedelijk door het effect van corona op de arbeidsmarkt.

De Inspectie zet in 2021 opnieuw in op naleving van de arbokernverplichtingen. Via voorlichting en actieve inspecties wijst de Inspectie werkgevers in specifieke subsectoren op het belang van een goede invulling van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract als basis voor veilig en gezond werk.

Corona

Vanwege de grote impact van het coronavirus op de samenleving en daarmee ook de werkvloer besteedt de Inspectie bijzondere aandacht aan dit risico. De focus ligt daarbij op de inventarisatie van dit risico in de RI&E en de beheersmaatregelen daarvoor in het plan van aanpak. In sectoren en beroepen waar het moeilijk is om anderhalve meter afstand te houden, worden innovatieve oplossingen gezocht. De focus ligt in 2021 op een actieve aanpak van het coronarisico in meerdere sectoren waar zich bijzondere uitdagingen in de bedrijfsvoering voordoen.



