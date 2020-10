Hoe voorkom je een cyberaanval op je machines?

Cyberaanvallen speelden zich in het verleden vooral af in IT-omgevingen. De laatste tijd groeit ook het aantal dreigingen in het OT-domein (operational technology): malware en bewuste aanvallen die gericht zijn op de besturingssystemen of de procesautomatisering van producerende bedrijven. Hoe kun je je hiertegen beschermen?

“Cybercrime, specifiek ontwikkeld om PLC’s in productieomgevingen aan te vallen, neemt toe”, stelt Sebastiaan Koning, cybersecurity-consultant bij Hudson Cybertec. “Denk bijvoorbeeld aan de Triton-malware. Via deze malware kregen aanvallers toegang tot de safety-systemen (Triconex Safety Instrumented System, ofwel SIS-werkstation, red.) van een chemische fabriek in Saoedi-Arabië, met het doel deze te herprogrammeren zodat ze een explosie konden veroorzaken. De aanval mislukte aangezien twee controllers in een zogenoemde 'Fail-safe'-modus terechtkwamen waardoor de operationele processen automatisch werden stilgelegd.”

