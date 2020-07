Wereldprimeur: Vlamingen printen meerlaags woning uit één stuk

Op Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw in Westerlo (Be), werd een huis geprint met de grootste 3D-betonprinter van Europa. De woning is negentig vierkante meter groot en werd in één stuk geprint met een vaststaande printer. Dit een wereldprimeur.

Het huis bestaat uit twee verdiepingen, is negentig vierkante meter groot en acht meter hoog. Dit is de grootte van een gemiddelde Kempense rijtjeswoning."Uniek is dat we het huis in één geheel geprint hebben met een vaststaande 3D-betonprinter", zegt Emiel Ascione, projectverantwoordelijke op Kamp C. "De woningen die wereldwijd reeds geprint zijn, hebben slechts één verdieping en zijn bovendien vaak in delen in de fabriek geprint en op de werf samengebouwd. Wij hebben de volledige gebouwschil als één geheel op de site geprint."

Drie keer zo sterk

Het geprinte huis is drie keer sterker dan een woning gebouwd met snelbouwstenen. "De druksterkte van het materiaal is drie keer hoger dan de klassieke snelbouwsteen," legt Marijke Aerts, projectverantwoordelijke op Kamp C uit. Dit eerste huis is een testgebouw en er zal onderzocht worden of de stevigheid behouden blijft in de loop der tijd.

Naast de vezels die in het beton zitten, werd slechts minimale krimpwapening gebruikt. Door de printtechniek wordt bekisting van beton overbodig. Hierdoor wordt naar schatting zestig procent van het materiaal, tijd en geld uitgespaard. Zo zou een woning in de toekomst in twee dagen geprint kunnen worden. Als je alle printdagen optelt, is het huis op Kamp C geprint in nauwelijks drie weken.

Demowoning

De woning is een demogebouw dat de technieken en mogelijkheden van het 3D-printen zoveel mogelijk wil tonen. "Er werd een overhang geprint, er zitten sterk gekromde wanden in, er zitten verschillende wandtypes in, ... Voor de klassieke bouwknopen werden ook oplossingen ingebracht zodat deze volledig koudebrug vrij zijn," licht Ascione toe. "Het huis wordt uitgebouwd tot een lage energiewoning die voorzien is van alle comfort: er is vloer- en plafondverwarming aanwezig, er zijn speciale gevelzonnepanelen en een warmtepomp geplaatst en er komt een groendak."