Holst krijgt geld voor demonstratielijn vaste-stofbatterijen (video)

De provincie Noord-Brabant, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TNO investeren in een demonstratielijn voor de nieuwe 3D vaste stof lithium-ion batterij van Holst Centre. Men wil tot een prototype komen waarmee kan worden aangetoond dat de technologie werkt en geschikt is voor massaproductie.

Bij Holst Centre werkt men aan vaste stofbatterijen, ‘3D Solid State Thin Film' batterijen. Vaste stof heeft als voordeel dat er weinig tot geen brand- of explosiegevaar is. De batterijen worden gevormd door miljarden nanopaaltjes te bedekken met extreem dunne lagen functioneel materiaal. Zo ontstaat een 3D-structuur met enorm oppervlak en zeer korte afstand tussen de beide elektrodes in de batterij. Lithium-ionen hoeven dan slechts een korte weg af te leggen waardoor laden en ontladen veel sneller gaat.

Ton van Mol, directeur TNO bij Holst Centre: "Onze onderzoekers pionieren met een nieuwe 3D solid-state architectuur. Door het toepassen van spatiële atoomlaagdepositie, een technologie die door TNO samen met industriële partners in Eindhoven ontwikkeld is, kunnen de batterij-lagen uniform op een 3D-structuur worden aangebracht. Dit resulteert in een nieuw batterijconcept, dat de veiligheid, oplaadtijd en levensduur van bestaande lithium-ion-batterijen aanzienlijk kan verbeteren."

Met de subsidies wordt een demonstratielijn van verschillende machines gebouwd. De provincie Noord-Brabant investeert 1,5 miljoen euro en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 3 miljoen.