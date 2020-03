Aantal arbeidsongevallen neemt toe: Inspectie SZW gaat strenger toezien op preventie

Steeds meer werknemers worden slachtoffer van een arbeidsongeval. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019.

Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (2018: 71). Verreweg de meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers.

Voorlichting en handhaving

Inspecteur-generaal Marc Kuipers: “Vorig jaar overleed er vaker dan een keer per week iemand door een ongeluk op het werk. Duizenden anderen raakten gewond of hielden ernstig letsel over. We blijven erop hameren dat veiligheid van levensbelang is. Het begint met betere bewustwording in bedrijven. Zet op een rij waar de gevaren op de werkvloer zijn en pak die aan. Zo kunnen ongevallen voorkomen worden. De Inspectie SZW gaat stevig inzetten op voorlichting en handhaving.’’

Aantallen slachtoffers

Bij bedrijven met minder dat tien werknemers vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. Per honderdduizend werknemers waren gemiddeld 67 mensen betrokken bij een arbeidsongeval. Bij middelgrote bedrijven (10 tot 100 werknemers) en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 45 en 10 personen per 100.000 werknemers in de periode 2015 tot en met 2019. Jongeren tussen 15 en 24 jaar zijn relatief vaak slachtoffer van ongelukken tijdens het werk, evenals werknemers van 55 jaar en ouder. Werknemers in de leeftijd van 25 tot en met 34 jaar zijn relatief het minst vaak betrokken bij een ernstig ongeval. Tweederde van de geregistreerde slachtoffers is in vaste of tijdelijke dienst van een werkgever. Eén op de vier geregistreerde slachtoffers is uitzendkracht of zelfstandige.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van bedrijven. Zij zijn verplicht om de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te inventariseren. Ook is het noodzakelijk dat bedrijven maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen ziek worden of letsel oplopen door hun werk. Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde. De Inspectie SZW gaat daarom dit jaar stevig inzetten op meer voorlichting en handhaving, vooral daar waar de risico’s zitten. Marc Kuipers: "Dit is hard nodig. Voor elk bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt een boete.”