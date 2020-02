Rusland onthult Laika, zijn volgende generatie nucleaire aanvalsonderzeeër

Rusland werkt aan een nieuw type kernonderzeeërs. De Laika, vernoemd naar een Siberisch sneeuwhondenras, is Moskou’s eerste nieuwe nucleaire aanvalsonderzeeër in bijna 50 jaar.

De Russische Federatie heeft een van de grootste onderzeeërvloten ter wereld, met daarin nucleaire en conventionele aanvalsonderzeeërs, exemplaren met geleide antischeepsraketten bewapend met kruisraketten en ballistische atoomonderzeeboten bewapend met langeafstands-kernwapens. Veel van deze schepen zijn tientallen jaren oud en moeten worden vervangen. De 16 aanvalsonderzeeërs op kernenergie werden bijvoorbeeld bijna allemaal gebouwd in de Koude Oorlog. Pas recent hebben de onderzeetroepen nieuwe schepen gekregen, waaronder de nieuwe ballistische raketonderzeeërs van het type Borei en geleide raketonderzeeërs van het type Yasen. De Laika is het derde nieuwe type dat sinds de Koude Oorlog in productie gaat. Hij zal de types Akula en Severodvinsk vervangen.

Het model heeft een vrij conventionele lay-out die herinnert aan zowel deze Akula als Severodvinsk. Hij wordt dubbelwandig, krijgt een kingemonteerde sonar. Ook wijzen de flankerende torpedobuizen schuin naar buiten. Dit heeft waarschijnlijk nog te maken met de vorm van de kop die Severodvinsk vroeger had.

Torpedobuizen



De torpedobuizen bevinden zich boven de sonar, net als op de Akula. Dit heeft enkele voordelen, waardoor de torpedo's sneller kunnen worden afgeschoten en de torpedoruimte wordt vereenvoudigd.

De buizen zelf worden waarschijnlijk allemaal 533 mm (21″), omdat er al jaren niet is geïnvesteerd in het grotere bereik van 650 mm wapens. Het zijn er waarschijnlijk acht, plus externe buizen voor tegenmaatregelen.

Verticaal lanceringsysteem



Nieuw is het verticale lanceringssysteem voor kruisraketten. Dit zal waarschijnlijk enige overeenkomst vertonen met die op de verbeterde boten van de Severodvinsk-klasse. Kenners verwachten mogelijk slechts vier silo's en dus maximaal 16 raketten.

Ouderwetse aandrijving



Opvallend is dat Laika geen pompjetaandrijving heeft. Pompjets zijn over het algemeen stiller en dus heimelijker, vooral bij hogere snelheden. De gebogen is eigenlijk een beetje ouderwets. Groot-Brittannië, en vervolgens de VS en Frankrijk, maakten jaren geleden al standaard pompjets. En Rusland heeft wel pompjets op sommige van zijn nieuwste boten. De beste verklaring waarom Laika ze niet krijgt, zit in het ontwerpbureau. Van ded twee breau's die in Rusland onderzeeërs ontwerpen, heeft Rubin de pompjettechnologie. En de Laika komt van Malachiet.