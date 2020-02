Duits-Nederlands haalbaarheidsonderzoek transnationale waterstofeconomie

Nederland, Duitsland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar een transnationale groene waterstofeconomie. Alle 3 partijen wijzen hiervoor een onderzoeksinstelling aan. Dit maakten ze op 29 januari bekend tijdens de Combined Energy Conference 2020.

De gezamenlijke studie met de naam Project HY3 gaat over een grensoverschrijdende waardeketen voor groene waterstof. Deze strekt zich uit van de Noordzee tot aan industriële clusters in het grensgebied van Duitsland en Nederland. Nederland en Noordrijn-Westfalen werken nauw samen aan de verduurzaming van de energie- en industriesector. Beide partijen stimuleren grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven en kennisorganisaties uit beide landen om klimaatdoelstellingen kracht bij te zetten.

Unieke positie voor groene waterstof

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK): "Noordrijn-Westfalen is als industriële ruggengraat van Duitsland een belangrijke partner voor Nederland voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het creëren van economische kansen in de transitie naar klimaatneutraliteit. Onze regio is bovendien uniek gepositioneerd voor groene waterstof: we beschikken al over grensoverschrijdende infrastructuur, logistieke routes en onderzoeksinstituten. Met de verwachte groei van windenergie op zee en de groeiende vraag naar groene waterstof in de industrie, zijn alle voorwaarden aanwezig om een voorloper te worden in de transitie naar een duurzame economie."

Combined Energy Conference 2020