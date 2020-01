Van 87 naar 92 miljoen voor Nederlandse klimaatoplossingen in transport

Het kabinet trok in 2019 34,5 miljoen euro subsidie uit voor transportprojecten die goed zijn voor het klimaat. Samen met de investeringen door de betrokken bedrijven (47 miljoen) en de Europese Unie (5,9 miljoen) wordt ruim 87 miljoen euro in 43 Nederlandse projecten gestoken. Het gaat vooral om laadinfrastructuur en om machines en voertuigen die draaien op waterstof of batterijen. In 2020 worden de eerste projecten gerealiseerd. Omdat er zoveel goede projecten zijn ingediend, besloot minister Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het subsidiebudget dit jaar met 5 miljoen te verhogen.

Ongeveer de helft van het uit 2019 geld gaat naar batterij-elektrische innovaties, iets minder dan de helft naar waterstofinnovaties en een klein deel naar toepassing van hernieuwbare biobrandstoffen. Ook komen er 7 nieuwe waterstoftankstations, in Roosendaal, Utrecht, Amsterdam, Dordrecht, Barneveld, Nieuwegein en Den Helder.

Schone bouwvoertuigen en veegwagens op waterstof

Een van de geselecteerde projecten is van transportbedrijf Condor uit Rotterdam. Zij zijn gespecialiseerd in zeer zwaar en groot transport. De subsidie zet het bedrijf in voor het ombouwen van een zeer zware kraanwagen en een net zo zware oplegger om stenen te vervoeren.

Eigenaar Rokus Vlot: "Voor deze zware kraanwagens is nog geen duurzaam alternatief op de markt. Iedereen zegt dat het niet kan om die elektrisch te maken. Maar we staan in de startblokken en gaan het gewoon doen." Bijzonder aan het project is dat er ook mobiele snelladers bij zitten. Daarmee kunnen de kraan- en stenenwagens hun batterij opladen tijdens het laden en lossen, waardoor ze ondanks hun gewicht een grote actieradius hebben. De omgebouwde wagens komen in 2020 op de weg.



Een ander project komt van het Groningse bedrijf Holthausen. Zij gaan veegwagens voor op straat ombouwen, zodat ze op waterstof kunnen rijden. In 2020 rijden de eerste waterstofveegwagens rond in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Groningen.

Tankstations, betonmixers en vrachtwagens

In 2017 was er ook een subsidieronde van Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Deze ronde leverde 33 projecten op, met een totale investering van 76 miljoen euro. Hiermee zijn nieuwe waterstoftankstations gerealiseerd, is een elektrische betonmixer ontwikkeld en vindt er nu uitstootvrije pakketbezorging plaats in Rotterdam. Ook rijden er elektrische vrachtwagens om supermarkten te bevoorraden.