Additive Industries wint 3D-print-prijs voor gereedschapsmondstuk Volkswagen

Additive Industries heeft de TCT Transport Application Award gekregen voor de samenwerking met Volkswagen aan een gereedschapsmondstuk voor de Volkswagen Tiguan.

Volkswagen heeft het MetalFAB metalen 3D-printsysteem van Additive Industries ingezet om een kostenreductie van 650% te bereiken bij de vervaardiging van een gereedschapsmondstuk dat wordt gebruikt voor de geautomatiseerde afzetting van een touw in de chassisflens van de VW Tiguan. Dit onderdeel, dat flenscorrosie helpt voorkomen, is vervaardigd uit één stuk in 316L roestvrij staal. Voorheen bestond het onderdeel uit twee delen en werd het geproduceerd in een duurdere Ti-legering.

Additive Industries kreeg de prijs tijdens additive manufacturing-evenement TCT 3Sixty in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf was ook genomineerd voor de TCT Hardware Award - Non-polymer systems met zijn MetalFABG2. De jury: ‘De MetalFABG2-serie definieert een nieuwe categorie industriële additive manufacturing-apparatuur in termen van reproduceerbaarheid, productiviteit en flexibiliteit. Het tilt het unieke alles-in-één concept van de originele MetalFAB1 naar een hoger niveau. Het is het enige systeem op de markt dat een volledig modulaire architectuur heeft en in zijn volledig geautomatiseerde configuratie tot 8 banen autonoom kan uitvoeren.'