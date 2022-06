Lorentzmedaille voor natuurkundige Daan Frenkel

Daan Frenkel, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, krijgt de Lorentzmedaille. De KNAW reikt hem deze onderscheiding uit vanwege zijn 'baanbrekend en vernieuwend werk' in de theoretische natuurkunde.

Het gebruik van computersimulaties om moleculaire systemen in kaart te brengen mag vandaag een no-brainer zijn, nog maar een paar decennia geleden was dit niet vanzelfsprekend. Frenkel is een van de drijvende krachten achter een ‘stille revolutie' en pionierde met het gebruik van creatieve computersimulaties om scheikundige en natuurkundige processen na te bootsen. Frenkels onderzoek ligt aan de basis van een groot aantal theoretische en experimentele onderzoeken naar het gedrag van suspensies: vloeistoffen met daarin onoplosbare bol-, staaf- en plaatvormige deeltjes.

Frenkel wordt beschouwd als een van de meest creatieve en veelzijdige computerfysici ter wereld die zijn modellen liever eenvoudiger dan complexer maakt. Bij veel van zijn wetenschappelijke doorbraken gebruikte Frenkel verrassend eenvoudige codes, aldus vakgenoten. Frenkels onderzoek beperkt zich niet tot de theoretische natuurkunde, maar bracht ook vernieuwende inzichten in verwante werkterreinen waaronder de chemie, biologie en kristallografie. Recent was Frenkel betrokken bij een publicatie die -op basis van zijn eerdere werk- een nieuwe methode voorstelt voor het onderscheiden van het DNA van verschillende pathogenen.

De uitreiking van de Lorentzmedaille 2022 vindt plaats op 10 november 2022 in Leiden in samenwerking met het Lorentz Center en in het kader van Leiden European City of Science 2022.



Over de Lorentzmedaille

De Lorentzmedaille wordt om de vier jaar uitgereikt aan een onderzoeker die baanbrekende bijdragen heeft geleverd aan de theoretische natuurkunde. De KNAW heeft de Lorentzmedaille op 11 december 1925 ingesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig doctorsjubileum van Hendrik Antoon Lorentz. Nobelprijswinnaar Lorentz (1853-1928) is de grondlegger van de theoretische natuurkunde in Nederland. Meer dan de helft van de laureaten heeft later de Nobelprijs gewonnen.