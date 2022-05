Inschrijving Afrikaanse gezondheidsprijs 2022 geopend

Gezondheidspioniers van 18 tot 35 jaar kunnen zich inschrijven voor de Albert Schweitzer Prijs.Hiermee geeft het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) slimme en innovatieve ideeën een vliegende start om de gezondheidszorg in Sub-Sahara-Afrika te verbeteren.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 juli 2022. De prijzen worden op 8 oktober 2022 uitgereikt.

Meer informatie is te vinden op www.nasf.nl.

Het NASF wil studerende jongeren en young professionals in de technische sector, bijvoorbeeld ingenieurs, industrieel ontwerpers en hen met technische studierichtingen gerelateerd aan gezondheidszorg (zoals biomedische technologie), stimuleren hun kennis in te zetten voor het welzijn van de Afrikaanse samenleving. Samen met partner AFAS Foundation biedt het NASF startsubsidies voor het verder ontwikkelen van hun initiatief.

Voor de prijs zijn in het verleden uiteenlopende initiatieven ingediend die de zorg in Afrika verbeteren. Bijvoorbeeld een 3D-printer die in Sierra Leone betaalbare protheses in huidskleur maakt voor mensnen die door de burgeroorlog een ledemaat zijn verloren. Of de 'Goodscope', de winnaar van de publieksprijs in 2021. Dit is een betaalbare en herbruikbare videolaryngoscoop. Deze tool wordt gebruikt om een beademingsslang in de luchtwegen van een patiënt te plaatsen en intuberen binnen handbereik brengt voor artsen wereldwijd. En een filter op jerrycans, een slimme en eenvoudige oplossing voor schoon en veilig (drink)water in ontwikkelingslanden.