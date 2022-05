Europa gaat productiecapaciteit elektrolysers vertienvoudigen voor 2030

De commissaris voor Interne Markt Thierry Breton en 20 CEO's van de Europese elektrolyserindustrie hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin de industrie zich ertoe verbindt haar productiecapaciteit voor elektrolysers tegen 2025 te vertienvoudigen. Dit zal de jaarlijkse EU-productie van 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof mogelijk maken tegen 2030, zoals als doel gesteld in de REPowerEU-mededeling van maart 2022.

Bretons "Schone waterstof is onmisbaar om de industriële koolstofemissies te verminderen en bij te dragen aan onze energieonafhankelijkheid van Rusland. We hebben geen tijd te verliezen en daarom is deze Europese top over elektrolyse zo opportuun. Vandaag heeft de industrie ingestemd met een vertienvoudiging van de productiecapaciteit van elektrolysers in Europa. De Commissie zal deze belangrijke industriële opschaling ondersteunen voor een industrieel leiderschap in de schone energietechnologieën van de toekomst."

De gezamenlijke verklaring bevat een doelstelling die door elektrolyserfabrikanten in Europa is overeengekomen om hun productiecapaciteit te vertienvoudigen tot 17,5 GW per jaar. Het bevat ook maatregelen van de Commissie om een ​​ondersteunend regelgevingskader op te zetten, de toegang tot financiering te vergemakkelijken en efficiënte toeleveringsketens te bevorderen.