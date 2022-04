Magic-50-Award voor FlowBeams: nooit meer die naald in je arm

De Enschedese startup FlowBeams wint de eerste Magic-50, de award die door de jury van Dutch Innovation Days wordt uitgereikt en de kick-off vormt van de Dutch Innovation Days 2022 (DID22).

De startup van David Fernandez Rivas en Lea Milovich won de Magic-50-Award met hun revolutionaire prikmethode. Niet langer hoeven mensen te vrezen voor de naald die in de arm verdwijnt. Dankzij FlowBeams worden vloeistoffen via laser in het bloed gebracht. De laser verwarmt de te injecteren vloeistof om snelgroeiende belletjes te creëren die minuscule druppeltjes met hoge snelheid door de huid heen schieten om te worden opgenomen door het lichaam. De technologie biedt niet alleen een oplossing voor mensen die bang zijn voor naalden, maar is ook goed voor het milieu. Alleen in de medische wereld worden jaarlijks al miljarden naalden gebruikt - en ook in de cosmetische industrie weten ze er wel raad mee.

Anne Gimbrère reikte de award woensdagavond uit tijdens de Night of the Pioneers. De jury: "De revolutionair andere kijk van FlowBeams op het conventionele medische gereedschap en de ongebreidelde passie om deze innovatie te realiseren fascineert de jury uitermate. Het team van FlowBeams laat zien dat zij met moed, vernuft en doorzettingsvermogen tot grootse prestaties in staat zijn. De jury roemt het team onder meer omdat zij breken met eeuwenoude conventies in de medische wereld. Een rolmodel voor velen."

Er waren 50 organisaties genomineerd. Peter Oosterwijk, executive director DID22: "Deze nominatie hebben zij te danken aan de bijzonderheid van hun team, moedige visie, revolutionaire andere kijk op innovatie en de positieve impact op onze planeet. De jury, een cluster van wetenschappers, kunstenaars en ondernemers, heeft op basis van niet te vrijgegeven parameters alle genomineerden beoordeeld."