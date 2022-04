Ivo van Vliet nieuwe voorzitter Vomi

Sinds begin april heeft Vomi een nieuwe voorzitter in de persoon van Ivo van Vliet. Hij volgt Dethlef Pieters op die van werkkring is veranderd en nu in dienst is van Van Gelder als Directeur Telecom.

Het nieuwe boegbeeld is door het bestuur uit hun eigen midden gekozen. Ivo van Vliet, Algemeen Directeur West Industrie bij Equans, is al jaren actief in het bestuur en nauw betrokken bij de kernthema's van Vomi en de projecten waarmee de organisatie actief is. Van Vliet wil het huidige beleid te continueren, waarbij gewerkt wordt aan gelijkwaardige samenwerking in de keten en versterking van de leden. Daarbij blijft de aandacht zich richten op de kernthema's veiligheid, arbeidsmarkt, professionalisering en optimalisatie.

Tijdens de voorjaarsvergadering in juni, wordt afscheid genomen van Pieters en wordt Van Vliet officieel geïntroduceerd.

Naast Ivo van Vliet bestaat het bestuur momenteel uit Dennis Zijlmans (Mourik), Bastiaan Spoelstra (Bilfinger), Toine Roks (Spie), Daphne Holtappel (Conservator) en Meindert Jongenengel (Croonwolter & Dros). Met het vertrek van Dethlef Pieters (voorheen Visser&Smit Hanab) en de benoeming van Ivo van Vliet, ontstaat er een vacature die tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal worden ingevuld.