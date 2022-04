Boete en werkstraf geëist na ernstig ongeval kermisattractie

In september 2019 raakte een man en zijn 8-jarig zoontje gewond toen zij uit een kermisattractie in Wijchen vielen. Het OM heeft een boete van 25.000 euro (waarvan 10.000 euro voorwaardelijk) geëist tegen de eigenaar van de kermisattractie en een werkstraf van 120 uur tegen de kermisexploitant.

Metaalmoeheid

Onderhoud en veiligheid niet op orde

De man die uit de attractie viel, raakte zwaargewond aan beide benen. Ook zijn achtjarige zoon, met wie hij samen in de gondel zat, raakte gewond en brak een van zijn polsen. De arm van een van de gondels waarin zij zaten, brak af.Uit onderzoek blijkt dat de gondelarm van de kermisattractie is afgebroken door metaalmoeheid en door oude scheuren die door slecht uitgevoerde lasreparaties verder zijn gegroeid. De scheuren en de laswerkzaamheden waren niet genoteerd in het logboek. Ook werd er geen melding van gemaakt bij de daarvoor aangewezen instantie en de keurmeester. Aangezien het gebrek bij de keurmeester niet bekend was, heeft hij de attractie voor het ongeval, in april 2019, goedgekeurd. Het ongeval was volgens het OM te voorkomen geweest als er was gehandeld volgens de voorschriften.

De officier van justitie tilt zwaar aan het feit dat het onderhoud en de veiligheid van de kermisattractie niet op orde was en dat de laswerkzaamheden aan kritische delen van de attractie niet gemeld zijn. “Bezoekers van de kermis moeten erop kunnen vertrouwen dat de attracties veilig zijn. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de exploitant. Deze kan zich niet verbergen achter het ontbreken van kennis of achter de keuringsinstanties. Hierbij geldt dat het toezicht is georganiseerd op basis van openheid van zaken. Die is hier door verdachten niet betracht. Dat neem ik ze zeer kwalijk,” aldus de officier van justitie.



Bron: om.nl/actueel/nieuws

